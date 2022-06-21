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Украинские пленные заявили, что им стыдно за удары по мирным жителям - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/plennye-1797052760.html
Украинские пленные заявили, что им стыдно за удары по мирным жителям
Украинские пленные заявили, что им стыдно за удары по мирным жителям - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские пленные заявили, что им стыдно за удары по мирным жителям
Украинские резервисты, сдавшиеся в плен под Северодонецком, заявили РИА Новости, что им стыдно за удары по мирному населению. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:21
2022-06-21T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
рубежное
винницкая область
ситуация в днр и лнр
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 21 июн - РИА Новости. Украинские резервисты, сдавшиеся в плен под Северодонецком, заявили РИА Новости, что им стыдно за удары по мирному населению.На позициях под Сиротино в пригороде Северодонецка оружие сложили сразу несколько украинских военных."Я видел, я в шоке", - сказал об ударах по гражданским объектам резервист, оказавшийся местным жителем. Он утвердительно ответил на вопрос, понимает ли, что его город и мирных жителей уничтожают его же сослуживцы.Еще один сложивший оружие резервист из Рубежного заявил, что ему "стыдно".Одного из сдавшихся мобилизовали 9 мая. По признанию жителя Винницкой области, ему не показалось странным вступать в ряды подразделений националистов в День Победы над фашизмом.Минобороны РФ сообщило во вторник, что украинские военные, действующие в Северодонецке, несут значительные потери, некоторые батальоны остаются вовсе без военнослужащих.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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северодонецк
рубежное
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в мире, северодонецк, рубежное, винницкая область, ситуация в днр и лнр
15:21 21.06.2022
 
Украинские пленные заявили, что им стыдно за удары по мирным жителям

Сдавшиеся в плен под Северодонецком заявили, что им стыдно за удары по мирному населению

© РИА НовостиУкраинские резервисты, сдавшиеся на позициях под Северодонецком. Кадр видео
Украинские резервисты, сдавшиеся на позициях под Северодонецком. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости
Украинские резервисты, сдавшиеся на позициях под Северодонецком. Кадр видео. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 21 июн - РИА Новости. Украинские резервисты, сдавшиеся в плен под Северодонецком, заявили РИА Новости, что им стыдно за удары по мирному населению.
На позициях под Сиротино в пригороде Северодонецка оружие сложили сразу несколько украинских военных.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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"Я видел, я в шоке", - сказал об ударах по гражданским объектам резервист, оказавшийся местным жителем. Он утвердительно ответил на вопрос, понимает ли, что его город и мирных жителей уничтожают его же сослуживцы.
Еще один сложивший оружие резервист из Рубежного заявил, что ему "стыдно".
Одного из сдавшихся мобилизовали 9 мая. По признанию жителя Винницкой области, ему не показалось странным вступать в ряды подразделений националистов в День Победы над фашизмом.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что украинские военные, действующие в Северодонецке, несут значительные потери, некоторые батальоны остаются вовсе без военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкРубежноеВинницкая областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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