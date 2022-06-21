https://ria.ru/20220621/platformy-1797097476.html

Российские IT-специалисты представили новые цифровые платформы

Российские IT-специалисты представили новые цифровые платформы - РИА Новости, 21.06.2022

Российские IT-специалисты представили новые цифровые платформы

Цифровая платформа нового поколения для управления производством IndustriCS 4.0 представлена на Практической конференции 4.0 "Опыт цифровой трансформации... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:10

2022-06-21T17:10

2022-06-21T17:10

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Цифровая платформа нового поколения для управления производством IndustriCS 4.0 представлена на Практической конференции 4.0 "Опыт цифровой трансформации отечественных производств" на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".Цифровое решение с киберфизическими системами с применением методов предиктивной аналитики разработано компаний "СиСофт Разработка" (входит в группу компаний "СиСофт") при поддержке Минпромторга РФ."Платформа IndustriCS 4.0 помогает не только эффективно управлять персоналом, но и взаимодействовать с оборудованием, роботизированными системами эксплуатации зданий и сооружений, промышленных объектов", - сообщил журналистам директор по инженерному консалтингу ГК "СиСофт" Борис Бабушкин.Новое решение, по словам представителя разработчиков, помогает полностью контролировать весь производственный цикл, обеспечивает повышение производительности и позволяет использовать оборудование вплоть до максимальной загрузки."С точки зрения применяемого оборудования никаких ограничений нет. Платформа может общаться со всем оборудованием, если в нем есть датчики и цифровой блок управления", - отметил Бабушкин.Также представители "СиСофт" совместно с Центром мониторинга новых технологий анонсировали скорое появление первого российского программного продукта, который позволит решать задачи производственного планирования и оптимизации работы нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических производств – IndustriCS 4.0 Platform Rerfinery."Сейчас на волне санкций начинается пик отказов в предоставлении программного обеспечения. И то, что мы сейчас делаем с "СиСофт" программу, которая будет сохранять и обеспечивать планирование производства, вводить оперативные изменения – все это позволит сохранить и обеспечить жизнеспособность предприятия в рамках ограничений", - отметил директор по инжинирингу ООО "Центр мониторинга новых технологий" Александр Зуйков.Промышленная версия IndustriCS 4.0 Platform Rerfinery будет представлена во втором полугодии.Новые платформы, по словам разработчиков, прекрасно взаимодействуют с российским программным обеспечением.

https://radiosputnik.ria.ru/20220618/1796482400.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, технологии, россия, it-компании