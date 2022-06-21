https://ria.ru/20220621/platformy-1797097476.html
Российские IT-специалисты представили новые цифровые платформы
Российские IT-специалисты представили новые цифровые платформы - РИА Новости, 21.06.2022
Российские IT-специалисты представили новые цифровые платформы
Цифровая платформа нового поколения для управления производством IndustriCS 4.0 представлена на Практической конференции 4.0 "Опыт цифровой трансформации... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:10
2022-06-21T17:10
2022-06-21T17:10
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Цифровая платформа нового поколения для управления производством IndustriCS 4.0 представлена на Практической конференции 4.0 "Опыт цифровой трансформации отечественных производств" на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".Цифровое решение с киберфизическими системами с применением методов предиктивной аналитики разработано компаний "СиСофт Разработка" (входит в группу компаний "СиСофт") при поддержке Минпромторга РФ."Платформа IndustriCS 4.0 помогает не только эффективно управлять персоналом, но и взаимодействовать с оборудованием, роботизированными системами эксплуатации зданий и сооружений, промышленных объектов", - сообщил журналистам директор по инженерному консалтингу ГК "СиСофт" Борис Бабушкин.Новое решение, по словам представителя разработчиков, помогает полностью контролировать весь производственный цикл, обеспечивает повышение производительности и позволяет использовать оборудование вплоть до максимальной загрузки."С точки зрения применяемого оборудования никаких ограничений нет. Платформа может общаться со всем оборудованием, если в нем есть датчики и цифровой блок управления", - отметил Бабушкин.Также представители "СиСофт" совместно с Центром мониторинга новых технологий анонсировали скорое появление первого российского программного продукта, который позволит решать задачи производственного планирования и оптимизации работы нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических производств – IndustriCS 4.0 Platform Rerfinery."Сейчас на волне санкций начинается пик отказов в предоставлении программного обеспечения. И то, что мы сейчас делаем с "СиСофт" программу, которая будет сохранять и обеспечивать планирование производства, вводить оперативные изменения – все это позволит сохранить и обеспечить жизнеспособность предприятия в рамках ограничений", - отметил директор по инжинирингу ООО "Центр мониторинга новых технологий" Александр Зуйков.Промышленная версия IndustriCS 4.0 Platform Rerfinery будет представлена во втором полугодии.Новые платформы, по словам разработчиков, прекрасно взаимодействуют с российским программным обеспечением.
https://radiosputnik.ria.ru/20220618/1796482400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, технологии, россия, it-компании
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Цифровая платформа нового поколения для управления производством IndustriCS 4.0 представлена на Практической конференции 4.0 "Опыт цифровой трансформации отечественных производств" на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Цифровое решение с киберфизическими системами с применением методов предиктивной аналитики разработано компаний "СиСофт Разработка" (входит в группу компаний "СиСофт") при поддержке Минпромторга РФ
.
"Платформа IndustriCS 4.0 помогает не только эффективно управлять персоналом, но и взаимодействовать с оборудованием, роботизированными системами эксплуатации зданий и сооружений, промышленных объектов", - сообщил журналистам директор по инженерному консалтингу ГК "СиСофт" Борис Бабушкин.
Новое решение, по словам представителя разработчиков, помогает полностью контролировать весь производственный цикл, обеспечивает повышение производительности и позволяет использовать оборудование вплоть до максимальной загрузки.
"С точки зрения применяемого оборудования никаких ограничений нет. Платформа может общаться со всем оборудованием, если в нем есть датчики и цифровой блок управления", - отметил Бабушкин.
Также представители "СиСофт" совместно с Центром мониторинга новых технологий анонсировали скорое появление первого российского программного продукта, который позволит решать задачи производственного планирования и оптимизации работы нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических производств – IndustriCS 4.0 Platform Rerfinery.
"Сейчас на волне санкций начинается пик отказов в предоставлении программного обеспечения. И то, что мы сейчас делаем с "СиСофт" программу, которая будет сохранять и обеспечивать планирование производства, вводить оперативные изменения – все это позволит сохранить и обеспечить жизнеспособность предприятия в рамках ограничений", - отметил директор по инжинирингу ООО "Центр мониторинга новых технологий" Александр Зуйков.
Промышленная версия IndustriCS 4.0 Platform Rerfinery будет представлена во втором полугодии.
"Все параметры, которые мы вложили в данный программный продукт, отвечают не только современным техническим требованиям российских заказчиков, но и являются конкурентоспособными даже для выведения на международный рынок", - подчеркнул Зуйков.
Новые платформы, по словам разработчиков, прекрасно взаимодействуют с российским программным обеспечением.