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В Крыму оценят ущерб после атаки Украины по буровым вышкам - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/platformy-1796917178.html
В Крыму оценят ущерб после атаки Украины по буровым вышкам
В Крыму оценят ущерб после атаки Украины по буровым вышкам - РИА Новости, 21.06.2022
В Крыму оценят ущерб после атаки Украины по буровым вышкам
Буровые платформы "Черноморнефтегаза", подвергшиеся атаке украинских войск, будут восстановлены, нанесенный ущерб оценен, сообщил депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T07:00
2022-06-21T07:00
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
черноморнефтегаз
михаил шеремет
россия
вооруженные силы украины
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Буровые платформы "Черноморнефтегаза", подвергшиеся атаке украинских войск, будут восстановлены, нанесенный ущерб оценен, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его мнению, уровень защиты месторождений от возможных новых атак должен быть повышен."Россия не уйдет с этих месторождений. Будут предприняты ряд мер для безопасности данного региона, чтобы впредь не возникало рисков для жизни и здоровья мирных граждан и гражданской инфраструктуры", — подчеркнул депутат.Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения пострадали три человека — они получили ожоги и осколочные ранения, семь пропали без вести, их поиски продолжаются. Проведена эвакуация персонала.
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в мире, черное море, черноморнефтегаз, михаил шеремет, россия, вооруженные силы украины, симферополь
07:00 21.06.2022
 
В Крыму оценят ущерб после атаки Украины по буровым вышкам

Депутат Госдумы Шеремет: в Крыму восстановят буровые платформы, подвергшиеся атаке ВСУ

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Буровые платформы "Черноморнефтегаза", подвергшиеся атаке украинских войск, будут восстановлены, нанесенный ущерб оценен, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Ущерб будет оценен. Мы приложим все силы, чтобы вышки были отремонтированы и снова вступили в строй", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, уровень защиты месторождений от возможных новых атак должен быть повышен.
"Россия не уйдет с этих месторождений. Будут предприняты ряд мер для безопасности данного региона, чтобы впредь не возникало рисков для жизни и здоровья мирных граждан и гражданской инфраструктуры", — подчеркнул депутат.
Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения пострадали три человека — они получили ожоги и осколочные ранения, семь пропали без вести, их поиски продолжаются. Проведена эвакуация персонала.
Месторождение предприятия Черноморнефтегаз в Черном море - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
00:18Специальная военная операция на Украине
Власти южных регионов Украины осудили атаку на буровые вышки Крыма
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореЧерноморнефтегазМихаил ШереметРоссияВооруженные силы УкраиныСимферополь
 
 
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