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В Крыму оценят ущерб после атаки Украины по буровым вышкам

В Крыму оценят ущерб после атаки Украины по буровым вышкам - РИА Новости, 21.06.2022

В Крыму оценят ущерб после атаки Украины по буровым вышкам

Буровые платформы "Черноморнефтегаза", подвергшиеся атаке украинских войск, будут восстановлены, нанесенный ущерб оценен, сообщил депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T07:00

2022-06-21T07:00

2022-06-21T07:00

специальная военная операция на украине

в мире

черное море

черноморнефтегаз

михаил шеремет

россия

вооруженные силы украины

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Буровые платформы "Черноморнефтегаза", подвергшиеся атаке украинских войск, будут восстановлены, нанесенный ущерб оценен, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его мнению, уровень защиты месторождений от возможных новых атак должен быть повышен."Россия не уйдет с этих месторождений. Будут предприняты ряд мер для безопасности данного региона, чтобы впредь не возникало рисков для жизни и здоровья мирных граждан и гражданской инфраструктуры", — подчеркнул депутат.Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения пострадали три человека — они получили ожоги и осколочные ранения, семь пропали без вести, их поиски продолжаются. Проведена эвакуация персонала.

https://ria.ru/20220621/osuzhdenie-1796904591.html

черное море

россия

симферополь

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в мире, черное море, черноморнефтегаз, михаил шеремет, россия, вооруженные силы украины, симферополь