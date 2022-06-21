https://ria.ru/20220621/pivo-1797062205.html

Heineken поднимет цены на пиво в Нидерландах

Heineken поднимет цены на пиво в Нидерландах - РИА Новости, 21.06.2022

Heineken поднимет цены на пиво в Нидерландах

Производитель и поставщик пива Heineken объявил своим клиентам в Нидерландах, что поднимет цены на свою продукцию на 5,8% с 1 августа из-за общего роста цен,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:39

2022-06-21T15:39

2022-06-21T15:39

экономика

heineken

нидерланды

пиво

санкции

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Производитель и поставщик пива Heineken объявил своим клиентам в Нидерландах, что поднимет цены на свою продукцию на 5,8% с 1 августа из-за общего роста цен, сообщает Dutch News."Heineken повышает цены на свою продукцию в среднем на 5,8%. Это приведет к подорожанию напитка в кафе", - пишет издание.Ранее компания заявляла, что рост цен неизбежен, учитывая рост затрат на энергоносители и зерно. Расходы на оплату труда, упаковку и транспортировку также увеличились в последнее время.Цены на пиво вырастут с 1 августа как в ресторанах, так и в супермаркетах.После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%.

https://ria.ru/20220620/produkty-1796704675.html

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нидерланды

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, heineken , нидерланды, пиво, санкции