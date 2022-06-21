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Heineken поднимет цены на пиво в Нидерландах
Heineken поднимет цены на пиво в Нидерландах - РИА Новости, 21.06.2022
Heineken поднимет цены на пиво в Нидерландах
Производитель и поставщик пива Heineken объявил своим клиентам в Нидерландах, что поднимет цены на свою продукцию на 5,8% с 1 августа из-за общего роста цен,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:39
2022-06-21T15:39
2022-06-21T15:39
экономика
heineken
нидерланды
пиво
санкции
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Производитель и поставщик пива Heineken объявил своим клиентам в Нидерландах, что поднимет цены на свою продукцию на 5,8% с 1 августа из-за общего роста цен, сообщает Dutch News."Heineken повышает цены на свою продукцию в среднем на 5,8%. Это приведет к подорожанию напитка в кафе", - пишет издание.Ранее компания заявляла, что рост цен неизбежен, учитывая рост затрат на энергоносители и зерно. Расходы на оплату труда, упаковку и транспортировку также увеличились в последнее время.Цены на пиво вырастут с 1 августа как в ресторанах, так и в супермаркетах.После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%.
https://ria.ru/20220620/produkty-1796704675.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, heineken , нидерланды, пиво, санкции
Heineken поднимет цены на пиво в Нидерландах
Dutch News: Heineken поднимет цены на пиво в Нидерландах из-за подорожания зерна
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости.
Производитель и поставщик пива Heineken объявил своим клиентам в Нидерландах, что поднимет цены на свою продукцию на 5,8% с 1 августа из-за общего роста цен, сообщает Dutch News
.
"Heineken повышает цены на свою продукцию в среднем на 5,8%. Это приведет к подорожанию напитка в кафе", - пишет издание.
Ранее компания заявляла, что рост цен неизбежен, учитывая рост затрат на энергоносители и зерно. Расходы на оплату труда, упаковку и транспортировку также увеличились в последнее время.
Цены на пиво вырастут с 1 августа как в ресторанах, так и в супермаркетах.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%.