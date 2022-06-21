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Песков заявил, что наказание задержанным наемникам из США определит суд - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/peskov-1797002705.html
Песков заявил, что наказание задержанным наемникам из США определит суд
Песков заявил, что наказание задержанным наемникам из США определит суд - РИА Новости, 21.06.2022
Песков заявил, что наказание задержанным наемникам из США определит суд
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность вынесения смертной казни в качестве наказания пленным американским наемникам, захваченным... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:09
2022-06-21T14:10
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
харьков
ирак
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность вынесения смертной казни в качестве наказания пленным американским наемникам, захваченным на Украине, однако это должен решить суд.Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии в ходе боя под Харьковом. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн.Он не смог уточнить информацию об актуальном местонахождении американских пленных."Нет, я не могу уточнить, я не располагаю информацией о их местонахождении, речь идет о наемниках, которые угрожали жизни и посягали на жизни наших военнослужащих, и не только наших военнослужащих, но и ДНР и ЛНР, соответственно, в этом они и обвиняются - в наемничестве, на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции ни коем образом, их преступления должны быть расследованы, и они должны быть преданы суду" - сказал Песков.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796886565.html
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политика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), харьков, ирак, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
13:09 21.06.2022 (обновлено: 14:10 21.06.2022)
 
Песков заявил, что наказание задержанным наемникам из США определит суд

Песков: наказание задержанным наемникам определит суд, исключать смертную казнь нельзя

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность вынесения смертной казни в качестве наказания пленным американским наемникам, захваченным на Украине, однако это должен решить суд.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии в ходе боя под Харьковом. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн.
"Мы не можем ничего исключать, потому что это решение суда, мы никогда их не комментируем, и тем более мы не имеем права вмешиваться", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о возможности смертной казни для пленных американских наемников.
Он не смог уточнить информацию об актуальном местонахождении американских пленных.
"Нет, я не могу уточнить, я не располагаю информацией о их местонахождении, речь идет о наемниках, которые угрожали жизни и посягали на жизни наших военнослужащих, и не только наших военнослужащих, но и ДНР и ЛНР, соответственно, в этом они и обвиняются - в наемничестве, на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции ни коем образом, их преступления должны быть расследованы, и они должны быть преданы суду" - сказал Песков.
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 20:39
Американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ХарьковИракДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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