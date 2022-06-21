https://ria.ru/20220621/peskov-1797002705.html

Песков заявил, что наказание задержанным наемникам из США определит суд

Песков заявил, что наказание задержанным наемникам из США определит суд - РИА Новости, 21.06.2022

Песков заявил, что наказание задержанным наемникам из США определит суд

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность вынесения смертной казни в качестве наказания пленным американским наемникам, захваченным... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:09

2022-06-21T13:09

2022-06-21T14:10

специальная военная операция на украине

политика

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

харьков

ирак

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность вынесения смертной казни в качестве наказания пленным американским наемникам, захваченным на Украине, однако это должен решить суд.Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен двух бывших военнослужащих американской армии в ходе боя под Харьковом. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн.Он не смог уточнить информацию об актуальном местонахождении американских пленных."Нет, я не могу уточнить, я не располагаю информацией о их местонахождении, речь идет о наемниках, которые угрожали жизни и посягали на жизни наших военнослужащих, и не только наших военнослужащих, но и ДНР и ЛНР, соответственно, в этом они и обвиняются - в наемничестве, на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции ни коем образом, их преступления должны быть расследованы, и они должны быть преданы суду" - сказал Песков.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796886565.html

россия

харьков

ирак

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политика, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), харьков, ирак, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр