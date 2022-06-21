https://ria.ru/20220621/perevody-1796987964.html

Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы в другие российские банки

Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы в другие российские банки - РИА Новости, 21.06.2022

Сбербанк и ВТБ приостановили валютные переводы в другие российские банки

Сбербанк и ВТБ перестали предоставлять возможность валютных переводов между российскими банками, сообщили РИА Новости в колл-центрах кредитных организаций. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:43

2022-06-21T12:43

2022-06-21T13:29

сбербанк россии

московская биржа

втб

россия

эльвира набиуллина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сбербанк и ВТБ перестали предоставлять возможность валютных переводов между российскими банками, сообщили РИА Новости в колл-центрах кредитных организаций."По валютным переводам между банками, даже по России, они могут быть ограничены в связи с текущей ситуацией. Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить", - рассказал сотрудник колл-центра Сбербанка в беседе с корреспондентом РИА Новости.Сбербанк в настоящее время уже убрал опцию валютных переводов в другие российские банки из приложения - остались только переводы в рублях. "Это как раз по той причине, что валютные операции ограничены. По срокам (ограничений - ред.) сориентировать не могу, сейчас так дела обстоят. Если будет какое-то послабление в ограничениях, то банки начнут работать по подобным переводам", - пояснили в колл-центре.ВТБ также приостановил такие переводы в банк и из него. "На данный момент переводы в другие банки в валюте приостановлены. Из других банков в банк ВТБ вы тоже не сможете перевести в валюте", - заявили в колл-центре кредитной организации, добавив, что не могут назвать сроки восстановления таких операций.Такая ситуация сложилась из-за санкций, и ВТБ в настоящее время ждет выработки альтернативных каналов для осуществления таких переводов, заявили агентству в госбанке. Сейчас россиянам без ограничений доступны платежи в белорусских рублях, казахских тенге, армянских драмах, азербайджанских манатах, а юрлицам еще и во вьетнамских донгах. Кроме того, компаниям доступны переводы в китайских юанях и индийских рупиях по внешнеторговым контрактам.Клиенты ряда российских банков начали жаловаться на отказы банков выдавать наличную иностранную валюту или совершать межбанковские переводы в долларах внутри России. В том числе банки ссылались на санкции в отношении инфраструктуры Мосбиржи. Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций внес в санкционные списки НРД (входит в группу Московской биржи), используемый для обслуживания ценных бумаг.Национальный расчетный депозитарий не обладает информацией об ограничениях при межбанковских переводах валют внутри России и за ее пределами и не влияет на решения банков-корреспондентов об операциях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи, в группу которой входит НРД.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявляла, что российские банки в условиях международных санкций должны продолжить девалютизацию своих балансов, максимально ограничивать валютную позицию. В начале июня ЦБ предупредил, что российские банки на фоне санкций будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.

https://ria.ru/20220609/scheta-1794185615.html

https://ria.ru/20220617/stavka-1795999743.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сбербанк россии, московская биржа, втб, россия, эльвира набиуллина, экономика