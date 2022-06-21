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Патрушев рассказал о предотвращении терактов в СЗФО - РИА Новости, 21.06.2022
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Патрушев рассказал о предотвращении терактов в СЗФО
Патрушев рассказал о предотвращении терактов в СЗФО - РИА Новости, 21.06.2022
Патрушев рассказал о предотвращении терактов в СЗФО
Профильные ведомства не допустили совершения терактов на Северо-Западе России в прошедшем и текущем годах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:24
2022-06-21T14:24
безопасность
николай патрушев
северо-западный фо
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Профильные ведомства не допустили совершения терактов на Северо-Западе России в прошедшем и текущем годах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в макрорегионе.Он предложил подвести итоги выполнения решений, которые были приняты на прошлогоднем подобном мероприятии. Тогда были выработаны меры по профилактике распространения экстремистских и террористических проявлений на территории округа."Должен отметить, что в прошлом и текущем году в округе не допущено совершения терактов. При этом предотвращено четыре преступления террористической направленности", - указал секретарь Совбеза.Кроме того, добавил Патрушев, во всех регионах округа для предупреждения конфликтных ситуаций организован системный мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Чтобы не допустить проникновения в страну участников международных экстремистских и террористических организаций, в местах пребывания мигрантов на территории округа проведены проверки. По их итогам выявлено 38 тысяч правонарушений, более 2 тысяч иностранцев выдворены в административном порядке.
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безопасность, николай патрушев, северо-западный фо
14:24 21.06.2022
 
Патрушев рассказал о предотвращении терактов в СЗФО

Патрушев: профильные ведомства предотвратили теракты в СЗФО в прошедшем и текущем годах

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Профильные ведомства не допустили совершения терактов на Северо-Западе России в прошедшем и текущем годах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в макрорегионе.
Он предложил подвести итоги выполнения решений, которые были приняты на прошлогоднем подобном мероприятии. Тогда были выработаны меры по профилактике распространения экстремистских и террористических проявлений на территории округа.
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13:17
Запад снабжает нацбатальоны на Украине разведданными, заявил Патрушев
"Должен отметить, что в прошлом и текущем году в округе не допущено совершения терактов. При этом предотвращено четыре преступления террористической направленности", - указал секретарь Совбеза.
Кроме того, добавил Патрушев, во всех регионах округа для предупреждения конфликтных ситуаций организован системный мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Чтобы не допустить проникновения в страну участников международных экстремистских и террористических организаций, в местах пребывания мигрантов на территории округа проведены проверки. По их итогам выявлено 38 тысяч правонарушений, более 2 тысяч иностранцев выдворены в административном порядке.
 
БезопасностьНиколай ПатрушевСеверо-Западный ФО
 
 
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