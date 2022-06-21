https://ria.ru/20220621/patrushev-1797027118.html

Патрушев рассказал о предотвращении терактов в СЗФО

Патрушев рассказал о предотвращении терактов в СЗФО - РИА Новости, 21.06.2022

Патрушев рассказал о предотвращении терактов в СЗФО

Профильные ведомства не допустили совершения терактов на Северо-Западе России в прошедшем и текущем годах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:24

2022-06-21T14:24

2022-06-21T14:24

безопасность

николай патрушев

северо-западный фо

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Профильные ведомства не допустили совершения терактов на Северо-Западе России в прошедшем и текущем годах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в макрорегионе.Он предложил подвести итоги выполнения решений, которые были приняты на прошлогоднем подобном мероприятии. Тогда были выработаны меры по профилактике распространения экстремистских и террористических проявлений на территории округа."Должен отметить, что в прошлом и текущем году в округе не допущено совершения терактов. При этом предотвращено четыре преступления террористической направленности", - указал секретарь Совбеза.Кроме того, добавил Патрушев, во всех регионах округа для предупреждения конфликтных ситуаций организован системный мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Чтобы не допустить проникновения в страну участников международных экстремистских и террористических организаций, в местах пребывания мигрантов на территории округа проведены проверки. По их итогам выявлено 38 тысяч правонарушений, более 2 тысяч иностранцев выдворены в административном порядке.

https://ria.ru/20220621/razvedka-1797006026.html

северо-западный фо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, николай патрушев, северо-западный фо