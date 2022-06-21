13:39 21.06.2022 (обновлено: 13:42 21.06.2022)
В Калининградской области пресекли создание "немецкой автономии"
Патрушев: в Калининградской области нейтрализовали попытки создания "немецкой автономии"
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Власти смогли пресечь на Северо-Западе России деятельность некоммерческих организаций, получавших финансирование от Запада, в том числе были нейтрализованы попытки создания так называемой немецкой автономии в Калининградской области, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в округе.
"Пресечена деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций и подконтрольных им российских некоммерческих организаций, получавших средства из США, Великобритании, Швеции и Бельгии", - отметил он, говоря о результатах работы за год, прошедший с последнего совещания в макрорегионе.
В частности, пояснил Патрушев, "в Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения подконтрольными Германии некоммерческими организациями проекта создания так называемой немецкой автономии". "Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян", - указал он.
Кроме того, для борьбы с распространением в интернете деструктивной идеологии власти уточнили в законодательстве основания для досудебной блокировки сайтов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера.
"Следует отметить, что только прошлом году в округе выявлено более полутора тысячи интернет-ресурсов экстремистской направленности. В суды направлено свыше тысячи исковых заявлений о признании информации запрещенной", - сообщил секретарь СБ РФ.