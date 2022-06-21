https://ria.ru/20220621/patrushev-1797012671.html

В Калининградской области пресекли создание "немецкой автономии"

В Калининградской области пресекли создание "немецкой автономии" - РИА Новости, 21.06.2022

В Калининградской области пресекли создание "немецкой автономии"

Власти смогли пресечь на Северо-Западе России деятельность некоммерческих организаций, получавших финансирование от Запада, в том числе были нейтрализованы... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:39

2022-06-21T13:39

2022-06-21T13:42

россия

калининградская область

калининград

безопасность

николай патрушев

сша

германия

польша

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Власти смогли пресечь на Северо-Западе России деятельность некоммерческих организаций, получавших финансирование от Запада, в том числе были нейтрализованы попытки создания так называемой немецкой автономии в Калининградской области, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в округе."Пресечена деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций и подконтрольных им российских некоммерческих организаций, получавших средства из США, Великобритании, Швеции и Бельгии", - отметил он, говоря о результатах работы за год, прошедший с последнего совещания в макрорегионе.В частности, пояснил Патрушев, "в Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения подконтрольными Германии некоммерческими организациями проекта создания так называемой немецкой автономии". "Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян", - указал он.Кроме того, для борьбы с распространением в интернете деструктивной идеологии власти уточнили в законодательстве основания для досудебной блокировки сайтов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера."Следует отметить, что только прошлом году в округе выявлено более полутора тысячи интернет-ресурсов экстремистской направленности. В суды направлено свыше тысячи исковых заявлений о признании информации запрещенной", - сообщил секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20220621/patrushev-1796980483.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининградская область, калининград, безопасность, николай патрушев, сша, германия, польша