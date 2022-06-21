Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области пресекли создание "немецкой автономии" - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/patrushev-1797012671.html
В Калининградской области пресекли создание "немецкой автономии"
В Калининградской области пресекли создание "немецкой автономии" - РИА Новости, 21.06.2022
В Калининградской области пресекли создание "немецкой автономии"
Власти смогли пресечь на Северо-Западе России деятельность некоммерческих организаций, получавших финансирование от Запада, в том числе были нейтрализованы... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:39
2022-06-21T13:42
россия
калининградская область
калининград
безопасность
николай патрушев
сша
германия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Власти смогли пресечь на Северо-Западе России деятельность некоммерческих организаций, получавших финансирование от Запада, в том числе были нейтрализованы попытки создания так называемой немецкой автономии в Калининградской области, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в округе."Пресечена деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций и подконтрольных им российских некоммерческих организаций, получавших средства из США, Великобритании, Швеции и Бельгии", - отметил он, говоря о результатах работы за год, прошедший с последнего совещания в макрорегионе.В частности, пояснил Патрушев, "в Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения подконтрольными Германии некоммерческими организациями проекта создания так называемой немецкой автономии". "Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян", - указал он.Кроме того, для борьбы с распространением в интернете деструктивной идеологии власти уточнили в законодательстве основания для досудебной блокировки сайтов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера."Следует отметить, что только прошлом году в округе выявлено более полутора тысячи интернет-ресурсов экстремистской направленности. В суды направлено свыше тысячи исковых заявлений о признании информации запрещенной", - сообщил секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20220621/patrushev-1796980483.html
россия
калининградская область
калининград
сша
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининградская область, калининград, безопасность, николай патрушев, сша, германия, польша
13:39 21.06.2022 (обновлено: 13:42 21.06.2022)
 
В Калининградской области пресекли создание "немецкой автономии"

Патрушев: в Калининградской области нейтрализовали попытки создания "немецкой автономии"

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Власти смогли пресечь на Северо-Западе России деятельность некоммерческих организаций, получавших финансирование от Запада, в том числе были нейтрализованы попытки создания так называемой немецкой автономии в Калининградской области, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в округе.
"Пресечена деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций и подконтрольных им российских некоммерческих организаций, получавших средства из США, Великобритании, Швеции и Бельгии", - отметил он, говоря о результатах работы за год, прошедший с последнего совещания в макрорегионе.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
12:19
Патрушев назвал противодействие России фактором, определяющим политику США
В частности, пояснил Патрушев, "в Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения подконтрольными Германии некоммерческими организациями проекта создания так называемой немецкой автономии". "Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян", - указал он.
Кроме того, для борьбы с распространением в интернете деструктивной идеологии власти уточнили в законодательстве основания для досудебной блокировки сайтов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера.
"Следует отметить, что только прошлом году в округе выявлено более полутора тысячи интернет-ресурсов экстремистской направленности. В суды направлено свыше тысячи исковых заявлений о признании информации запрещенной", - сообщил секретарь СБ РФ.
 
РоссияКалининградская областьКалининградБезопасностьНиколай ПатрушевСШАГерманияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала