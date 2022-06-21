https://ria.ru/20220621/patrushev-1796980483.html

Патрушев назвал противодействие России фактором, определяющим политику США

Патрушев назвал противодействие России фактором, определяющим политику США - РИА Новости, 21.06.2022

Патрушев назвал противодействие России фактором, определяющим политику США

Борьба с Москвой стала основным мотивом, который определяет действия Вашингтона и его союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:19

2022-06-21T12:19

2022-06-21T12:25

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николай патрушев

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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Борьба с Москвой стала основным мотивом, который определяет действия Вашингтона и его союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.Открывая мероприятие, он предложил рассмотреть ход реализации Основ государственной пограничной политики России в регионах СЗФО."Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с наблюдаемым усилением военного и разведывательного присутствия НАТО у российских границ на северо-западном направлении формируются угрозы национальной безопасности в пограничном пространстве РФ. Можно сказать, что противодействие России стало основным фактором, определяющим политику США и их союзников", - констатировал Патрушев.Он также напомнил, что "Запад на протяжении многих лет не принимает во внимание предложения России" по урегулированию ключевых вопросов: нерасширения НАТО на восток и неразмещения военной инфраструктуры вблизи границ РФ.

https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796953571.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, нато, сзфо, сша, николай патрушев