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Патрушев назвал противодействие России фактором, определяющим политику США - РИА Новости, 21.06.2022
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Патрушев назвал противодействие России фактором, определяющим политику США
Патрушев назвал противодействие России фактором, определяющим политику США - РИА Новости, 21.06.2022
Патрушев назвал противодействие России фактором, определяющим политику США
Борьба с Москвой стала основным мотивом, который определяет действия Вашингтона и его союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:19
2022-06-21T12:25
в мире
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сзфо
сша
николай патрушев
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Борьба с Москвой стала основным мотивом, который определяет действия Вашингтона и его союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.Открывая мероприятие, он предложил рассмотреть ход реализации Основ государственной пограничной политики России в регионах СЗФО."Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с наблюдаемым усилением военного и разведывательного присутствия НАТО у российских границ на северо-западном направлении формируются угрозы национальной безопасности в пограничном пространстве РФ. Можно сказать, что противодействие России стало основным фактором, определяющим политику США и их союзников", - констатировал Патрушев.Он также напомнил, что "Запад на протяжении многих лет не принимает во внимание предложения России" по урегулированию ключевых вопросов: нерасширения НАТО на восток и неразмещения военной инфраструктуры вблизи границ РФ.
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в мире, россия, нато, сзфо, сша, николай патрушев
12:19 21.06.2022 (обновлено: 12:25 21.06.2022)
 
Патрушев назвал противодействие России фактором, определяющим политику США

Патрушев назвал противодействие России основным фактором, определяющим политику Запада

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Борьба с Москвой стала основным мотивом, который определяет действия Вашингтона и его союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.
Открывая мероприятие, он предложил рассмотреть ход реализации Основ государственной пограничной политики России в регионах СЗФО.
"Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с наблюдаемым усилением военного и разведывательного присутствия НАТО у российских границ на северо-западном направлении формируются угрозы национальной безопасности в пограничном пространстве РФ. Можно сказать, что противодействие России стало основным фактором, определяющим политику США и их союзников", - констатировал Патрушев.
Он также напомнил, что "Запад на протяжении многих лет не принимает во внимание предложения России" по урегулированию ключевых вопросов: нерасширения НАТО на восток и неразмещения военной инфраструктуры вблизи границ РФ.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
11:13
Патрушев обсудил с Алихановым транспортную доступность Калининграда
 
В миреРоссияНАТОСЗФОСШАНиколай Патрушев
 
 
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