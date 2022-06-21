16:52 21.06.2022 (обновлено: 17:32 21.06.2022)
Сын Медведева вступил в "Единую Россию"
Секретарь генсовета "Единой России" Турчак вручил сыну Дмитрия Медведева партбилет
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак вручает партийный билет "Единой России" Илье Медведеву. 21 июня 2022
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак вручает партийный билет "Единой России" Илье Медведеву. 21 июня 2022
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сын председателя "Единой России" Дмитрия Медведева Илья вступил в партию, партбилет ему вручил секретарь генсовета Андрей Турчак, говорится в сообщении пресс-службы ЕР.
"Партийный билет Илье Медведеву секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил в Центральном исполкоме партии. Он отметил, что "Единая Россия" постоянно обновляется и в ее ряды вступает все больше молодых, неравнодушных людей, которым небезразлично, как будет развиваться страна", - говорится в сообщении.
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Турчак, которого цитирует пресс-служба партии, поздравил Илью Медведева со вступлением в ЕР, назвав это "важным моментом" в жизни. Он также выразил уверенность, что опыт и пример Ильи подтолкнут молодых ребят к их решению вступить в "Единую Россию".
В свою очередь, Илья Медведев, закончивший МГИМО, сообщил, что в текущей ситуации считает необходимым вступление в партию и планирует принять участие в развитии ряда направлений работы "Единой России". "Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны. Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также налаживанию процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса", - отметил Илья Медведев, слова которого цитирует пресс-служба.
По словам Турчака, все знают, как молодежь "Единой России" себя проявила во время пандемии, когда оказывала помощь врачам и людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. "Наши волонтеры сейчас помогают мирным жителям на Донбассе и беженцам, которые находятся на территории России. Но партия - это не только волонтерство. Это целый ряд важных проектов в сфере образования, спорта, цифровизации. И я уверен, что твой пример подтолкнет молодых ребят принять решение и вступить в "Единую Россию", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.