https://ria.ru/20220621/partiya-1797096838.html

Сын Медведева вступил в "Единую Россию"

Сын Медведева вступил в "Единую Россию" - РИА Новости, 21.06.2022

Сын Медведева вступил в "Единую Россию"

Сын председателя "Единой России" Дмитрия Медведева Илья вступил в партию, партбилет ему вручил секретарь генсовета Андрей Турчак, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:52

2022-06-21T16:52

2022-06-21T17:32

политика

россия

единая россия

андрей турчак

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сын председателя "Единой России" Дмитрия Медведева Илья вступил в партию, партбилет ему вручил секретарь генсовета Андрей Турчак, говорится в сообщении пресс-службы ЕР."Партийный билет Илье Медведеву секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил в Центральном исполкоме партии. Он отметил, что "Единая Россия" постоянно обновляется и в ее ряды вступает все больше молодых, неравнодушных людей, которым небезразлично, как будет развиваться страна", - говорится в сообщении.Турчак, которого цитирует пресс-служба партии, поздравил Илью Медведева со вступлением в ЕР, назвав это "важным моментом" в жизни. Он также выразил уверенность, что опыт и пример Ильи подтолкнут молодых ребят к их решению вступить в "Единую Россию".В свою очередь, Илья Медведев, закончивший МГИМО, сообщил, что в текущей ситуации считает необходимым вступление в партию и планирует принять участие в развитии ряда направлений работы "Единой России". "Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны. Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также налаживанию процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса", - отметил Илья Медведев, слова которого цитирует пресс-служба.По словам Турчака, все знают, как молодежь "Единой России" себя проявила во время пандемии, когда оказывала помощь врачам и людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. "Наши волонтеры сейчас помогают мирным жителям на Донбассе и беженцам, которые находятся на территории России. Но партия - это не только волонтерство. Это целый ряд важных проектов в сфере образования, спорта, цифровизации. И я уверен, что твой пример подтолкнет молодых ребят принять решение и вступить в "Единую Россию", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

https://ria.ru/20200709/1574096374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, единая россия, андрей турчак, дмитрий медведев