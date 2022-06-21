https://ria.ru/20220621/ovchinskiy-1796970888.html

Владислав Овчинский: бизнес и власть должны "играть в одни ворота"

Владислав Овчинский: бизнес и власть должны "играть в одни ворота" - РИА Новости, 21.06.2022

Владислав Овчинский: бизнес и власть должны "играть в одни ворота"

О том, как столичные власти и производители принимают сегодняшние экономические вызовы, переводят деятельность на рельсы активного импортозамещения на полях... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:54

2022-06-21T11:54

2022-06-21T11:54

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

пмэф

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О том, как столичные власти и производители принимают сегодняшние экономические вызовы, переводят деятельность на рельсы активного импортозамещения на полях ПМЭФ-2022 корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.- Владислав Анатольевич, наша встреча проходит на юбилейном, 25-м ПМЭФ, с чем вы приехали на форум в этом году?- Прежде всего, мы хотим поделиться опытом с коллегами из других регионов, рассказать, как Москва справляется с непростой ситуацией в экономике. Многие скептики выступали с неутешительными прогнозами, поскольку с рынка ушли некоторые крупные зарубежные предприятия и дилеры, начали теряться отстроенные годами логистические цепочки. Но по истечении трех месяцев работы в неординарных условиях мы можем констатировать, что все негативные прогнозы оказались провальными.Мы уверены в том, что именно сейчас наступило самое удачное время для активной работы по импортозамещению продукции, которая ранее поставлялась из недружественных стран. Наши производственники на деле показывают, что не только могут производить такую же продукцию, но и наладить ее экспорт по более привлекательным ценам. Отмечу, что ситуация в экономике столицы стабильная, мы активно развиваем инвестиционную деятельность, в том числе, с помощью офсетных контрактов и концессионных соглашений.- На форуме вы представили Площадку товарной кооперации регионов как механизм поддержки российских производителей. Что она собой представляет?- Действительно, на столичном Портале поставщиков мы запустили инструмент помощи производителям и поставщикам - Площадку товарной кооперации. Она поможет российским и зарубежным производителям оперативно размещать информацию о товарах, находить партнеров, сырье, комплектующие, расширять рынки сбыта и быстро совершать сделки в электронном виде.Несмотря на то, что площадка запущена на столичном портале, она будет полезна всем, в том числе, промышленным предприятиям из других регионов. Они, с одной стороны, также смогут подбирать себе необходимые товары, а с другой – найти новые каналы сбыта. Планируется, что сервис поможет в ближайшие годы переориентировать до 30 процентов импорта на дружественные страны, а также выявить ниши для развития производств в регионах.- Как работает новый сервис?- Площадка работает на безвозмездной основе. После регистрации производители получают доступ к каталогу СТЕ - стандартных товарных единиц. Каталог уже насчитывает более 1,7 миллиона детально описанных товаров. Если пользователь не найдет товар в каталоге, он может добавить новую позицию. Также пользователям доступно заключение электронных сделок и обмен документами об исполнении обязательств в электронной форме.Одним из преимуществ площадки является возможность автоматического предложения аналогов продукции, которое строится на основе сопоставления параметров требуемых товаров. Идентичный алгоритм будет использоваться для подбора комплектующих и расходных материалов: фильтры можно будет настроить как по стране и региону производства, так и по характеристикам продукции. Сегодня на Портале поставщиков работают более 50 тысяч заказчиков и 266 тысяч поставщиков из всех регионов страны. Регистрация на Площадке товарной кооперации откроет производителям доступ к госзаказу.В дальнейшем сервис позволит рассчитывать все финансовые составляющие сделок непосредственно на площадке. Планируется расширение встроенных механизмов, например, появится возможность рассчитывать затраты на международную доставку.- В дни ПМЭФ вы рассказали и о новом для столицы Центре поддержки промышленности. Как он работает и смог ли уже кому-то помочь?- Центр поддержки промышленности заработал в тестовом режиме в апреле этого года и уже получил положительные отзывы промышленников. Чем мы помогаем: по сути с решением любых вопросов, с которыми сталкиваются предприятия – от организации парковки у завода до выхода на экспортные рынки. А также с теми вопросами, которые относятся к полномочиям различных городских ведомств. То есть, наша цель - в режиме одного окна предоставить максимальную консультацию и решить сложную ситуацию. Специалисты центра будут помогать как крупным предприятиям, так и малому и среднему бизнесу, если их деятельность связана с производством.- Говоря о сотрудничестве бизнеса со столичными властями, вы коснулись темы офсетных соглашений. Как дела в этом направлении обстоят сегодня?- Офсетные контракты - достаточно интересная форма сотрудничества для производств в разных отраслях. По условиям контракта инвестор должен либо создать новое производство, либо модернизировать существующее. Взамен город гарантирует, что будет закупать продукцию этого предприятия. Офсетный контракт гарантирует производителю сбыт продукции в долгосрочной перспективе - на 8-10 лет.На сегодня город заключил уже пять офсетов, совокупный объем частных вложений по ним - 12,9 миллиарда рублей, а объем закупки почти 73 миллиарда рублей. Некоторые инвесторы уже завершили создание производств и начали поставлять лекарства, медизделия, продукты питания для молочных кухонь.В последнем квартале эту деятельность мы интенсифицировали. Этому поспособствовали изменения федерального законодательства, которые совсем скоро позволят нам привлекать к реализации офсетов средний и малый бизнес. Мы сможем заключать контракты с объемом инвестиций от 100 миллионов рублей, что существенно расширяет линейку предприятий, которые смогут участвовать в конкурсах. Такой работой мы развиваем наш бизнес и создаем места приложения труда, увеличиваем ресурс налогов и других платежей в бюджет, позволяем повысить уровень жизни горожан, сокращаем безработицу и для наших городских заказчиков закупаем то, что им нужно.- Как вы считаете, не возникнет ли некомфортной ситуации для потребителей из-за приостановки поставок сырья из недружественных стран? К примеру, сегодня промышленники вынуждены менять упаковку соков – переходить на белые пакеты из-за прекращения поставок упаковочного красителя.- Любая трансформация экономики приводит к изменениям, в том числе, потребительских товаров, которые производятся в регионах. Пример, который вы привели, не приводит к изменениям конечных потребительских качеств продукта. То, что упаковка не цветная, на качество товара не влияет. А для нас важно, чтобы потребитель получал качественный продукт. Критических недопоставок и концептуальных проблем со снабжением столичных предприятий нет.- Четвертый год подряд Москва становится лидером Национального инвестиционного рейтинга. В чем тайна успеха?- Действительно, четвертый год подряд мы являемся лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив. На долю Москвы приходится почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций в Россию.Сложно ли быть лидерами? На заседании по поводу подведения итогов инвестиционного рейтинга первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов отметил, что показывать положительную динамику сложно, но удержаться на Олимпе еще сложнее.Для нас быть лидерами - не столько почет, сколько серьезная ответственность, которую мы несем перед нашим бизнесом и горожанами. Рейтинг состоит из показателей, которые складываются из различных сфер жизнедеятельности. К примеру, оценивается, насколько хорошо мы развиваем сферу малого предпринимательства, как мы работаем с регуляторикой, насколько сильное или слабое давление на бизнес осуществляют различные контролирующие органы.Безусловно, в совокупности все эти факторы дают правильную интегральную оценку среды, которая создана в том или ином субъекте. Наши лидерские позиции обусловлены слаженной работой всех органов исполнительной власти города с бизнесом. Потому что не бывает "игры в одни ворота". Когда бизнес работает с государством в одном ключе и с одними и теми же целями, мы этих целей обязательно достигаем и получаем наивысшие результаты.

https://ria.ru/20220617/investitsii-1796330749.html

https://ria.ru/20220614/moskva-1795213963.html

https://ria.ru/20220602/rabota-1792581866.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, пмэф