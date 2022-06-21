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В Якутии 14 человек получили пищевое отравление - РИА Новости, 21.06.2022
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В Якутии 14 человек получили пищевое отравление
В Якутии 14 человек получили пищевое отравление - РИА Новости, 21.06.2022
В Якутии 14 человек получили пищевое отравление
В Верхневилюйском районе с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 14 человек, в том числе 13 детей, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T05:21
2022-06-21T05:21
происшествия
республика саха (якутия)
якутск
россия
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ЯКУТСК, 21 июн — РИА Новости. В Верхневилюйском районе с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 14 человек, в том числе 13 детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в Верхневилюйском районе, где прошел республиканский праздник "Ысыах Олонхо", произошло массовое отравление детей, которые, предположительно, ели некачественные хот-доги.Как отметили в ведомстве, их состояние расценивается как удовлетворительное, оказана соответствующая медицинская помощь."В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам", — добавили в пресс-службе.
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происшествия, республика саха (якутия), якутск, россия
05:21 21.06.2022
 
В Якутии 14 человек получили пищевое отравление

В Верхневилюйском районе Якутии 14 человек получили пищевое отравление

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯКУТСК, 21 июн — РИА Новости. В Верхневилюйском районе с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 14 человек, в том числе 13 детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в Верхневилюйском районе, где прошел республиканский праздник "Ысыах Олонхо", произошло массовое отравление детей, которые, предположительно, ели некачественные хот-доги.

"По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхневилюйского района организовала проверку по сообщению об обращении в учреждение здравоохранения граждан с признаками пищевого отравления. Предварительно установлено, что в медицинское учреждение обратилось 14 граждан, в том числе 13 несовершеннолетних", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, их состояние расценивается как удовлетворительное, оказана соответствующая медицинская помощь.
"В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам", — добавили в пресс-службе.
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