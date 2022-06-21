https://ria.ru/20220621/otravlenie-1796913725.html
В Якутии 14 человек получили пищевое отравление
В Якутии 14 человек получили пищевое отравление - РИА Новости, 21.06.2022
В Якутии 14 человек получили пищевое отравление
В Верхневилюйском районе с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 14 человек, в том числе 13 детей, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T05:21
2022-06-21T05:21
2022-06-21T05:21
происшествия
республика саха (якутия)
якутск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
ЯКУТСК, 21 июн — РИА Новости. В Верхневилюйском районе с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 14 человек, в том числе 13 детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в Верхневилюйском районе, где прошел республиканский праздник "Ысыах Олонхо", произошло массовое отравление детей, которые, предположительно, ели некачественные хот-доги.Как отметили в ведомстве, их состояние расценивается как удовлетворительное, оказана соответствующая медицинская помощь."В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220620/otravlenie-1796814746.html
республика саха (якутия)
якутск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия), якутск, россия
В Якутии 14 человек получили пищевое отравление
В Верхневилюйском районе Якутии 14 человек получили пищевое отравление
ЯКУТСК, 21 июн — РИА Новости. В Верхневилюйском районе с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 14 человек, в том числе 13 детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в Верхневилюйском районе, где прошел республиканский праздник "Ысыах Олонхо", произошло массовое отравление детей, которые, предположительно, ели некачественные хот-доги.
"По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхневилюйского района организовала проверку по сообщению об обращении в учреждение здравоохранения граждан с признаками пищевого отравления. Предварительно установлено, что в медицинское учреждение обратилось 14 граждан, в том числе 13 несовершеннолетних", — рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, их состояние расценивается как удовлетворительное, оказана соответствующая медицинская помощь.
"В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам", — добавили в пресс-службе.