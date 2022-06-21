https://ria.ru/20220621/otravlenie-1796913725.html

В Якутии 14 человек получили пищевое отравление

В Якутии 14 человек получили пищевое отравление - РИА Новости, 21.06.2022

В Якутии 14 человек получили пищевое отравление

В Верхневилюйском районе с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 14 человек, в том числе 13 детей, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T05:21

2022-06-21T05:21

2022-06-21T05:21

происшествия

республика саха (якутия)

якутск

россия

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ЯКУТСК, 21 июн — РИА Новости. В Верхневилюйском районе с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 14 человек, в том числе 13 детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в Верхневилюйском районе, где прошел республиканский праздник "Ысыах Олонхо", произошло массовое отравление детей, которые, предположительно, ели некачественные хот-доги.Как отметили в ведомстве, их состояние расценивается как удовлетворительное, оказана соответствующая медицинская помощь."В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220620/otravlenie-1796814746.html

республика саха (якутия)

якутск

россия

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происшествия, республика саха (якутия), якутск, россия