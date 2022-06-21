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В США заявили об отказе Шольца и Макрона пойти на требование Зеленского - РИА Новости, 21.06.2022
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В США заявили об отказе Шольца и Макрона пойти на требование Зеленского
В США заявили об отказе Шольца и Макрона пойти на требование Зеленского - РИА Новости, 21.06.2022
В США заявили об отказе Шольца и Макрона пойти на требование Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T04:04
2022-06-21T10:36
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
марио драги
франция
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия, пишет обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.По его словам, на Западе появились признаки "усталости от Украины" из-за экономических последствий санкций в отношении России для их инициаторов.Публицист также усомнился в перспективах скорого вхождения Украины в Евросоюз, несмотря на выражение поддержки со стороны лидеров европейских стран."При этом они одобрили заявку Украины на членство в Европейском союзе — долгожданное заявление для Киева даже с учетом, что оно носило всецело символический характер", — отметил автор LA Times.Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев 16 июня. В столицу Украины они прибыли на поезде из польского Жешува. По итогам переговоров Макрон заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и пообещал продолжать поставки оружия.
https://ria.ru/20220617/zavist-1796139576.html
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в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, марио драги, франция, украина, евросоюз, германия, владимир зеленский
04:04 21.06.2022 (обновлено: 10:36 21.06.2022)
 
В США заявили об отказе Шольца и Макрона пойти на требование Зеленского

Автор LA Times МакМанус: Франция, ФРГ и Италия отказались оперативно передать оружие Киеву

© AP Photo / Natacha PisarenkoМарио Драги, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время встречи в Киеве
Марио Драги, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Марио Драги, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия, пишет обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.
По его словам, на Западе появились признаки "усталости от Украины" из-за экономических последствий санкций в отношении России для их инициаторов.
"И все же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия", — подчеркнул МакМанус.
Публицист также усомнился в перспективах скорого вхождения Украины в Евросоюз, несмотря на выражение поддержки со стороны лидеров европейских стран.
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 15:14
Шольц и Драги позавидовали Макрону во время поездки к Зеленскому
"При этом они одобрили заявку Украины на членство в Европейском союзе — долгожданное заявление для Киева даже с учетом, что оно носило всецело символический характер", — отметил автор LA Times.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев 16 июня. В столицу Украины они прибыли на поезде из польского Жешува. По итогам переговоров Макрон заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и пообещал продолжать поставки оружия.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 10:45
Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС
 
В миреЭммануэль МакронОлаф ШольцМарио ДрагиФранцияУкраинаЕвросоюзГерманияВладимир Зеленский
 
 
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