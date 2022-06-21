04:04 21.06.2022 (обновлено: 10:36 21.06.2022)
В США заявили об отказе Шольца и Макрона пойти на требование Зеленского
Автор LA Times МакМанус: Франция, ФРГ и Италия отказались оперативно передать оружие Киеву
© AP Photo / Natacha PisarenkoМарио Драги, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время встречи в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Марио Драги, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время встречи в Киеве
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия, пишет обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.
По его словам, на Западе появились признаки "усталости от Украины" из-за экономических последствий санкций в отношении России для их инициаторов.
"И все же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия", — подчеркнул МакМанус.
Публицист также усомнился в перспективах скорого вхождения Украины в Евросоюз, несмотря на выражение поддержки со стороны лидеров европейских стран.
"При этом они одобрили заявку Украины на членство в Европейском союзе — долгожданное заявление для Киева даже с учетом, что оно носило всецело символический характер", — отметил автор LA Times.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев 16 июня. В столицу Украины они прибыли на поезде из польского Жешува. По итогам переговоров Макрон заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и пообещал продолжать поставки оружия.