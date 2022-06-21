https://ria.ru/20220621/otkaz-1796910992.html

В США заявили об отказе Шольца и Макрона пойти на требование Зеленского

В США заявили об отказе Шольца и Макрона пойти на требование Зеленского - РИА Новости, 21.06.2022

В США заявили об отказе Шольца и Макрона пойти на требование Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T04:04

2022-06-21T04:04

2022-06-21T10:36

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

марио драги

франция

украина

евросоюз

германия

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия, пишет обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.По его словам, на Западе появились признаки "усталости от Украины" из-за экономических последствий санкций в отношении России для их инициаторов.Публицист также усомнился в перспективах скорого вхождения Украины в Евросоюз, несмотря на выражение поддержки со стороны лидеров европейских стран."При этом они одобрили заявку Украины на членство в Европейском союзе — долгожданное заявление для Киева даже с учетом, что оно носило всецело символический характер", — отметил автор LA Times.Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев 16 июня. В столицу Украины они прибыли на поезде из польского Жешува. По итогам переговоров Макрон заявил, что Франция, Германия и Италия выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и пообещал продолжать поставки оружия.

https://ria.ru/20220617/zavist-1796139576.html

https://ria.ru/20220619/ukraina-1796530548.html

франция

украина

германия

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в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, марио драги, франция, украина, евросоюз, германия, владимир зеленский