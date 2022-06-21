Власти южных регионов Украины осудили атаку на буровые вышки Крыма
Власти Запорожской и Херсонской областей осудили атаку на буровые платформы Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Атака украинской стороны на буровые платформы Крыма является проявлением террористической сущности киевского режима, заявили РИА Новости представители военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей.
"Это лишнее подтверждение террористического начала находящегося с нами по соседству опасного новообразования. Атака на буровые платформы Крыма — это терроризм, так был совершен удар по мирным объектам. Пока будет существовать нынешний киевский режим, мы будем постоянно в опасности и находиться под угрозой", — сказал РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, нацистский и человеконенавистнический режим на Украине должен быть окончательно денацифицирован и разоружен.
В свою очередь заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что атака на гражданские объекты доказывает, что Украина превратилась в террористическую организацию.
"Там вообще не воспринимают никаких правил ведения военных действий. Это типичные нацисты. Они поступают так же, как поступали фашисты во времена Великой Отечественной войны", — подчеркнул он.
Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения пострадали три человека — они получили ожоги и осколочные ранения, семь пропали без вести, их поиски продолжаются. Проведена эвакуация персонала.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.