https://ria.ru/20220621/osuzhdenie-1796904591.html

Власти южных регионов Украины осудили атаку на буровые вышки Крыма

Власти южных регионов Украины осудили атаку на буровые вышки Крыма - РИА Новости, 21.06.2022

Власти южных регионов Украины осудили атаку на буровые вышки Крыма

Атака украинской стороны на буровые платформы Крыма является проявлением террористической сущности киевского режима, заявили РИА Новости представители... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T00:18

2022-06-21T00:18

2022-06-21T00:18

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

украина

херсонская область

запорожская область

черноморнефтегаз

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Атака украинской стороны на буровые платформы Крыма является проявлением террористической сущности киевского режима, заявили РИА Новости представители военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей.По его словам, нацистский и человеконенавистнический режим на Украине должен быть окончательно денацифицирован и разоружен.В свою очередь заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что атака на гражданские объекты доказывает, что Украина превратилась в террористическую организацию."Там вообще не воспринимают никаких правил ведения военных действий. Это типичные нацисты. Они поступают так же, как поступали фашисты во времена Великой Отечественной войны", — подчеркнул он.Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения пострадали три человека — они получили ожоги и осколочные ранения, семь пропали без вести, их поиски продолжаются. Проведена эвакуация персонала.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220620/vsu-1796860663.html

https://ria.ru/20220620/ataka-1796768007.html

украина

херсонская область

запорожская область

республика крым

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в мире, кирилл стремоусов, украина, херсонская область , запорожская область, черноморнефтегаз, республика крым