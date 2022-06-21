https://ria.ru/20220621/osetiya-1796984411.html

Глава Южной Осетии сообщил о разработке плана по вхождению в Россию

Глава Южной Осетии сообщил о разработке плана по вхождению в Россию - РИА Новости, 21.06.2022

Глава Южной Осетии сообщил о разработке плана по вхождению в Россию

Югоосетинская делегация разработала с российскими коллегами несколько шагов для вхождения Южной Осетии в состав России, сообщил во вторник президент республики... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:32

2022-06-21T12:32

2022-06-21T12:33

россия

южная осетия

в мире

алан гаглоев

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ЦХИНВАЛ, 21 июн - РИА Новости. Югоосетинская делегация разработала с российскими коллегами несколько шагов для вхождения Южной Осетии в состав России, сообщил во вторник президент республики Алан Гаглоев по итогам консультаций в Москве. Консультации прошли 14-15 июня."Мы все за то, чтобы Южная Осетия как можно раньше вошла в состав России. С российскими коллегами в Москве были разработаны несколько шагов. В первую очередь, исправить формулировку, обсудить вопрос и в парламенте, и среди общественности, и с коллегами в России, после чего можно будет приступить к консультациям. Это очень важный вопрос для нашего народа, и неправильно проводить референдум ради референдума", - сказал президент журналистам.Ранее Гаглоев поручил провести консультации с Москвой по всем вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики и России, а до завершения этих консультаций приостановить действие указа от 13 мая о референдуме об объединении с РФ.Указ о назначении референдума был подписан бывшим на тот момент президентом Анатолием Бибиловым. Согласно документу, плебисцит должен был пройти 17 июля.

https://ria.ru/20220528/soglashenie-1791399356.html

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южная осетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, южная осетия, в мире, алан гаглоев