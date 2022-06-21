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Глава Южной Осетии сообщил о разработке плана по вхождению в Россию - РИА Новости, 21.06.2022
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Глава Южной Осетии сообщил о разработке плана по вхождению в Россию
Глава Южной Осетии сообщил о разработке плана по вхождению в Россию - РИА Новости, 21.06.2022
Глава Южной Осетии сообщил о разработке плана по вхождению в Россию
Югоосетинская делегация разработала с российскими коллегами несколько шагов для вхождения Южной Осетии в состав России, сообщил во вторник президент республики... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:32
2022-06-21T12:33
россия
южная осетия
в мире
алан гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 21 июн - РИА Новости. Югоосетинская делегация разработала с российскими коллегами несколько шагов для вхождения Южной Осетии в состав России, сообщил во вторник президент республики Алан Гаглоев по итогам консультаций в Москве. Консультации прошли 14-15 июня."Мы все за то, чтобы Южная Осетия как можно раньше вошла в состав России. С российскими коллегами в Москве были разработаны несколько шагов. В первую очередь, исправить формулировку, обсудить вопрос и в парламенте, и среди общественности, и с коллегами в России, после чего можно будет приступить к консультациям. Это очень важный вопрос для нашего народа, и неправильно проводить референдум ради референдума", - сказал президент журналистам.Ранее Гаглоев поручил провести консультации с Москвой по всем вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики и России, а до завершения этих консультаций приостановить действие указа от 13 мая о референдуме об объединении с РФ.Указ о назначении референдума был подписан бывшим на тот момент президентом Анатолием Бибиловым. Согласно документу, плебисцит должен был пройти 17 июля.
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россия, южная осетия, в мире, алан гаглоев
12:32 21.06.2022 (обновлено: 12:33 21.06.2022)
 
Глава Южной Осетии сообщил о разработке плана по вхождению в Россию

Глава Южной Осетии Гаглоев сообщил о разработке нескольких шагов для вхождения в Россию

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 21 июн - РИА Новости. Югоосетинская делегация разработала с российскими коллегами несколько шагов для вхождения Южной Осетии в состав России, сообщил во вторник президент республики Алан Гаглоев по итогам консультаций в Москве. Консультации прошли 14-15 июня.
"Мы все за то, чтобы Южная Осетия как можно раньше вошла в состав России. С российскими коллегами в Москве были разработаны несколько шагов. В первую очередь, исправить формулировку, обсудить вопрос и в парламенте, и среди общественности, и с коллегами в России, после чего можно будет приступить к консультациям. Это очень важный вопрос для нашего народа, и неправильно проводить референдум ради референдума", - сказал президент журналистам.
Ранее Гаглоев поручил провести консультации с Москвой по всем вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики и России, а до завершения этих консультаций приостановить действие указа от 13 мая о референдуме об объединении с РФ.
Указ о назначении референдума был подписан бывшим на тот момент президентом Анатолием Бибиловым. Согласно документу, плебисцит должен был пройти 17 июля.
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РоссияЮжная ОсетияВ миреАлан Гаглоев
 
 
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