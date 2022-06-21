12:32 21.06.2022 (обновлено: 12:33 21.06.2022)
Глава Южной Осетии сообщил о разработке плана по вхождению в Россию
Глава Южной Осетии Гаглоев сообщил о разработке нескольких шагов для вхождения в Россию
© Sputnik / Наталья Айриян
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 21 июн - РИА Новости. Югоосетинская делегация разработала с российскими коллегами несколько шагов для вхождения Южной Осетии в состав России, сообщил во вторник президент республики Алан Гаглоев по итогам консультаций в Москве. Консультации прошли 14-15 июня.
"Мы все за то, чтобы Южная Осетия как можно раньше вошла в состав России. С российскими коллегами в Москве были разработаны несколько шагов. В первую очередь, исправить формулировку, обсудить вопрос и в парламенте, и среди общественности, и с коллегами в России, после чего можно будет приступить к консультациям. Это очень важный вопрос для нашего народа, и неправильно проводить референдум ради референдума", - сказал президент журналистам.
Ранее Гаглоев поручил провести консультации с Москвой по всем вопросам, связанным с дальнейшей интеграцией республики и России, а до завершения этих консультаций приостановить действие указа от 13 мая о референдуме об объединении с РФ.
Указ о назначении референдума был подписан бывшим на тот момент президентом Анатолием Бибиловым. Согласно документу, плебисцит должен был пройти 17 июля.