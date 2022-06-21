https://ria.ru/20220621/oon-1797154452.html

В ООН рассказали о доставке гуманитарного груза в Славянск и Краматорск

В ООН рассказали о доставке гуманитарного груза в Славянск и Краматорск - РИА Новости, 21.06.2022

В ООН рассказали о доставке гуманитарного груза в Славянск и Краматорск

ООН 20 июня доставила гуманитарный груз из 12 грузовиков в Славянск и Краматорск, сообщил во вторник офис генерального секретаря международной организации... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:59

2022-06-21T19:59

2022-06-21T20:04

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июн - РИА Новости. ООН 20 июня доставила гуманитарный груз из 12 грузовиков в Славянск и Краматорск, сообщил во вторник офис генерального секретаря международной организации Антониу Гутерреша."Совместно с нашими гуманитарными партнерами мы смогли доставить вчера 12 грузовиков критических грузов для помощи примерно 64 тысячам человек в городах Краматорск и Славянск", - заявили в ООН.

краматорск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, краматорск, оон