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В ООН рассказали о доставке гуманитарного груза в Славянск и Краматорск - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ООН рассказали о доставке гуманитарного груза в Славянск и Краматорск
В ООН рассказали о доставке гуманитарного груза в Славянск и Краматорск - РИА Новости, 21.06.2022
В ООН рассказали о доставке гуманитарного груза в Славянск и Краматорск
ООН 20 июня доставила гуманитарный груз из 12 грузовиков в Славянск и Краматорск, сообщил во вторник офис генерального секретаря международной организации... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:59
2022-06-21T20:04
в мире
специальная военная операция на украине
краматорск
оон
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НЬЮ-ЙОРК, 21 июн - РИА Новости. ООН 20 июня доставила гуманитарный груз из 12 грузовиков в Славянск и Краматорск, сообщил во вторник офис генерального секретаря международной организации Антониу Гутерреша."Совместно с нашими гуманитарными партнерами мы смогли доставить вчера 12 грузовиков критических грузов для помощи примерно 64 тысячам человек в городах Краматорск и Славянск", - заявили в ООН.
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в мире, краматорск, оон
19:59 21.06.2022 (обновлено: 20:04 21.06.2022)
 
В ООН рассказали о доставке гуманитарного груза в Славянск и Краматорск

Гутерреша: ООН доставила гуманитарный груз из 12 грузовиков в Славянск и Краматорск

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НЬЮ-ЙОРК, 21 июн - РИА Новости. ООН 20 июня доставила гуманитарный груз из 12 грузовиков в Славянск и Краматорск, сообщил во вторник офис генерального секретаря международной организации Антониу Гутерреша.
"Совместно с нашими гуманитарными партнерами мы смогли доставить вчера 12 грузовиков критических грузов для помощи примерно 64 тысячам человек в городах Краматорск и Славянск", - заявили в ООН.
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