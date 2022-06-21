https://ria.ru/20220621/oon-1797154452.html
В ООН рассказали о доставке гуманитарного груза в Славянск и Краматорск
В ООН рассказали о доставке гуманитарного груза в Славянск и Краматорск - РИА Новости, 21.06.2022
В ООН рассказали о доставке гуманитарного груза в Славянск и Краматорск
ООН 20 июня доставила гуманитарный груз из 12 грузовиков в Славянск и Краматорск, сообщил во вторник офис генерального секретаря международной организации... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:59
2022-06-21T19:59
2022-06-21T20:04
в мире
специальная военная операция на украине
краматорск
оон
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НЬЮ-ЙОРК, 21 июн - РИА Новости. ООН 20 июня доставила гуманитарный груз из 12 грузовиков в Славянск и Краматорск, сообщил во вторник офис генерального секретаря международной организации Антониу Гутерреша."Совместно с нашими гуманитарными партнерами мы смогли доставить вчера 12 грузовиков критических грузов для помощи примерно 64 тысячам человек в городах Краматорск и Славянск", - заявили в ООН.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, краматорск, оон
19:59 21.06.2022 (обновлено: 20:04 21.06.2022)
В ООН рассказали о доставке гуманитарного груза в Славянск и Краматорск
Гутерреша: ООН доставила гуманитарный груз из 12 грузовиков в Славянск и Краматорск