https://ria.ru/20220621/ogranicheniya-1797090876.html

В Липецкой области отменены все ковидные ограничения

В Липецкой области отменены все ковидные ограничения - РИА Новости, 21.06.2022

В Липецкой области отменены все ковидные ограничения

В Липецкой области отменены все ограничения на предприятиях и в общественных местах, введенные из-за COVID-19, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T16:38

2022-06-21T16:38

2022-06-21T16:39

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg

ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В Липецкой области отменены все ограничения на предприятиях и в общественных местах, введенные из-за COVID-19, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач Липецкой области."Мы шли к этому решению долго и планомерно, постепенно отменяя ограничения. Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Липецкой области стабилизируется. Это отмечают и наши эпидемиологи. Количество заражений сократилось до 40 человек в сутки, а смертность уже на протяжении месяца не превышает 1-2 случаев на регион", - сказал Артамонов.По его словам, на всей территории области отменено ношение масок в общественных местах и в транспорте, социальная дистанция с разметкой на полу, измерение температуры на входе и зоны для дезинфекции рук, в кафе и ресторанах сокращена дистанция между столами. Тем не менее, власти пока не отменяют тестирование населения на COVID-19.

https://ria.ru/20220603/meduchrezhdeniya-1792838589.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус в россии