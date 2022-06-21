https://ria.ru/20220621/ogranicheniya-1797090876.html
В Липецкой области отменены все ковидные ограничения
В Липецкой области отменены все ковидные ограничения - РИА Новости, 21.06.2022
В Липецкой области отменены все ковидные ограничения
В Липецкой области отменены все ограничения на предприятиях и в общественных местах, введенные из-за COVID-19, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:38
2022-06-21T16:38
2022-06-21T16:39
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В Липецкой области отменены все ограничения на предприятиях и в общественных местах, введенные из-за COVID-19, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач Липецкой области."Мы шли к этому решению долго и планомерно, постепенно отменяя ограничения. Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Липецкой области стабилизируется. Это отмечают и наши эпидемиологи. Количество заражений сократилось до 40 человек в сутки, а смертность уже на протяжении месяца не превышает 1-2 случаев на регион", - сказал Артамонов.По его словам, на всей территории области отменено ношение масок в общественных местах и в транспорте, социальная дистанция с разметкой на полу, измерение температуры на входе и зоны для дезинфекции рук, в кафе и ресторанах сокращена дистанция между столами. Тем не менее, власти пока не отменяют тестирование населения на COVID-19.
https://ria.ru/20220603/meduchrezhdeniya-1792838589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус в россии
ЛИПЕЦК, 21 июн – РИА Новости. В Липецкой области отменены все ограничения на предприятиях и в общественных местах, введенные из-за COVID-19, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач Липецкой области.
"Мы шли к этому решению долго и планомерно, постепенно отменяя ограничения. Сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Липецкой области стабилизируется. Это отмечают и наши эпидемиологи. Количество заражений сократилось до 40 человек в сутки, а смертность уже на протяжении месяца не превышает 1-2 случаев на регион", - сказал Артамонов
.
По его словам, на всей территории области отменено ношение масок в общественных местах и в транспорте, социальная дистанция с разметкой на полу, измерение температуры на входе и зоны для дезинфекции рук, в кафе и ресторанах сокращена дистанция между столами. Тем не менее, власти пока не отменяют тестирование населения на COVID-19.