https://ria.ru/20220621/ofitsery-1797014087.html

Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво

Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво - РИА Новости, 21.06.2022

Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво

Президент России Владимир Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво, а также выразил уверенность, что они будут действовать... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:44

2022-06-21T13:44

2022-06-21T14:28

россия

безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво, а также выразил уверенность, что они будут действовать системно и поступательно."Призываю вас действовать аккуратно, вдумчиво, постепенно осваиваясь с реалиями по месту службы. Не забывайте, что эффективное применение полученных во время учебы теоретических знаний возможно только по мере приобретения практического опыта", - сказал он, обращаясь к выпускникам.Глава государства добавил, что развитие России, безопасность наших граждан прямо зависит от эффективной работы правоохранительной системы и специальных служб, надежной работы корпуса спасателей."Уверен, что будете действовать системно и наступательно, служить для коллег и подчиненных образцом порядочности и профессионализма", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220610/shoygu-1794455410.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф