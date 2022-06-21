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Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво - РИА Новости, 21.06.2022
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Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво
Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво - РИА Новости, 21.06.2022
Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво
Президент России Владимир Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво, а также выразил уверенность, что они будут действовать... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:44
2022-06-21T14:28
россия
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво, а также выразил уверенность, что они будут действовать системно и поступательно."Призываю вас действовать аккуратно, вдумчиво, постепенно осваиваясь с реалиями по месту службы. Не забывайте, что эффективное применение полученных во время учебы теоретических знаний возможно только по мере приобретения практического опыта", - сказал он, обращаясь к выпускникам.Глава государства добавил, что развитие России, безопасность наших граждан прямо зависит от эффективной работы правоохранительной системы и специальных служб, надежной работы корпуса спасателей."Уверен, что будете действовать системно и наступательно, служить для коллег и подчиненных образцом порядочности и профессионализма", - добавил Путин.
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россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
13:44 21.06.2022 (обновлено: 14:28 21.06.2022)
 
Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво

Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно, вдумчиво и системно

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. 21 июня 2022
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. 21 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. 21 июня 2022
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал выпускников военных вузов действовать аккуратно и вдумчиво, а также выразил уверенность, что они будут действовать системно и поступательно.
"Призываю вас действовать аккуратно, вдумчиво, постепенно осваиваясь с реалиями по месту службы. Не забывайте, что эффективное применение полученных во время учебы теоретических знаний возможно только по мере приобретения практического опыта", - сказал он, обращаясь к выпускникам.
Глава государства добавил, что развитие России, безопасность наших граждан прямо зависит от эффективной работы правоохранительной системы и специальных служб, надежной работы корпуса спасателей.
"Уверен, что будете действовать системно и наступательно, служить для коллег и подчиненных образцом порядочности и профессионализма", - добавил Путин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 08:21
Шойгу поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы
 
РоссияБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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