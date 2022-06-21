Советника канцлера ФРГ обвинили в русофильстве
Советника канцлера ФРГ Плетнера обвинили в русофильстве из-за шутки про работу СМИ
Флаги России и Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Внешнеполитического советника канцлера ФРГ Олафа Шольца, немецкого дипломата Йенса Плетнера обвинили в русофильстве после его шутки в ходе конференции, которая прошла в понедельник на площадке Германского общества внешней политики (DGAP).
"Двадцатью Marder (речь о немецких БМП, о которых Киев просил Берлин – ред.) можно заполнить много газетных страниц, но статей о том, как будут складываться наши отношения с Россией в будущем, сейчас как-то меньше", - сказал Плетнер. Рассуждая о реформах, которые необходимо провести на Украине, внешнеполитический советник Шольца заявил, что "только из-за того, что на кого-то нападают, автоматически нельзя стать более хорошим правовым государством".
После такого заявления в соцсетях дипломата назвали "человеком Путина в ведомстве канцлера", пишет Handelsblatt. Немецкий политик Норберт Реттген (ХДС) связал высказывание советника с недостаточно масштабной поддержкой Киева со стороны Берлина в вопросе поставки вооружения, назвав "продолжением заблуждения" политику, в рамках которой ФРГ якобы оказывает предпочтение позитивным отношениям с Россией, пренебрегая сотрудничеством с украинцами.
"Сейчас не время думать о России с любовью", - прокомментировала слова Плетнера глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), добавив, что ближайший советник Шольца продемонстрировал "мышление, которое привело нас к этой ужасной ситуации в последние десятилетия".
Плётнер был одним из ближайших соратников экс-министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера (СДПГ), работал в МИД ФРГ при министре Хайко Маасе (СДПГ) и считается одним из архитекторов политики в отношении России. По информации Handelsblatt, его заявление на мероприятии в понедельник было встречено с возмущением и в нынешнем внешнеполитическом ведомстве Германии, и "в кругу советников" президента США Джо Байдена.
В Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит и канцлер Олаф Шольц, отвергли обвинения в "русофильстве" советника Плётнера. Впрочем, это было сделано анонимно - в материале Handelsblatt не указано имен "защитников".
Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.