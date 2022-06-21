https://ria.ru/20220621/obvinenie-1797177925.html

Советника канцлера ФРГ обвинили в русофильстве

Советника канцлера ФРГ обвинили в русофильстве - РИА Новости, 21.06.2022

Советника канцлера ФРГ обвинили в русофильстве

Внешнеполитического советника канцлера ФРГ Олафа Шольца, немецкого дипломата Йенса Плетнера обвинили в русофильстве после его шутки в ходе конференции, которая... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T23:08

2022-06-21T23:08

2022-06-21T23:08

в мире

олаф шольц

норберт реттген

франк-вальтер штайнмайер

россия

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украина

мид германии

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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Внешнеполитического советника канцлера ФРГ Олафа Шольца, немецкого дипломата Йенса Плетнера обвинили в русофильстве после его шутки в ходе конференции, которая прошла в понедельник на площадке Германского общества внешней политики (DGAP).Как следует из цитат Плетнера, которую привела газета Handelsblatt, он "легкомысленно" пожаловался с подиума, что немецкие СМИ сфокусированы на теме поставки тяжелых вооружений Украине и не уделяют должного внимания вопросу будущих отношений с Москвой.После такого заявления в соцсетях дипломата назвали "человеком Путина в ведомстве канцлера", пишет Handelsblatt. Немецкий политик Норберт Реттген (ХДС) связал высказывание советника с недостаточно масштабной поддержкой Киева со стороны Берлина в вопросе поставки вооружения, назвав "продолжением заблуждения" политику, в рамках которой ФРГ якобы оказывает предпочтение позитивным отношениям с Россией, пренебрегая сотрудничеством с украинцами."Сейчас не время думать о России с любовью", - прокомментировала слова Плетнера глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП), добавив, что ближайший советник Шольца продемонстрировал "мышление, которое привело нас к этой ужасной ситуации в последние десятилетия".Плётнер был одним из ближайших соратников экс-министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера (СДПГ), работал в МИД ФРГ при министре Хайко Маасе (СДПГ) и считается одним из архитекторов политики в отношении России. По информации Handelsblatt, его заявление на мероприятии в понедельник было встречено с возмущением и в нынешнем внешнеполитическом ведомстве Германии, и "в кругу советников" президента США Джо Байдена.В Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит и канцлер Олаф Шольц, отвергли обвинения в "русофильстве" советника Плётнера. Впрочем, это было сделано анонимно - в материале Handelsblatt не указано имен "защитников".Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, олаф шольц, норберт реттген, франк-вальтер штайнмайер, россия, германия, украина, мид германии, хдс/хсс