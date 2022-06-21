https://ria.ru/20220621/obstrely-1796916579.html

Украинские войска обстреляли города Стаханов и Зимогорье в ЛНР

Украинские войска обстреляли города Стаханов и Зимогорье в ЛНР - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска обстреляли города Стаханов и Зимогорье в ЛНР

Украинские войска примерно за полчаса выпустили одну ракету из РСЗО "Точка-У" по городу Зимогорье и одну ракету из такого же орудия по городу Стаханов, заявило... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T06:42

2022-06-21T06:42

2022-06-21T07:59

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

луганск

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796803273_0:122:3122:1878_1920x0_80_0_0_9d2dbfdcb7f9b35bcf23e0dcabfaa192.jpg

ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска примерно за полчаса выпустили одну ракету из РСЗО "Точка-У" по городу Зимогорье и одну ракету из такого же орудия по городу Стаханов, заявило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, обстрелы проводились в 19.50 (время совпадает с мск) и 20.17 из населенного пункта Артемовск (Бахмут).По данным ведомства, из-за обстрела города Зимогорье пострадала мирная жительница 1983 года рождения.Как сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в СЦКК, у пострадавшей "резаная рана лобной области, скальпированная резаная рана 2-го пальца левой руки".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/obstrel-1796917639.html

артемовск

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, луганск, луганская народная республика