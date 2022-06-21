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Украинские войска обстреляли города Стаханов и Зимогорье в ЛНР - РИА Новости, 21.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/obstrely-1796916579.html
Украинские войска обстреляли города Стаханов и Зимогорье в ЛНР
Украинские войска обстреляли города Стаханов и Зимогорье в ЛНР - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска обстреляли города Стаханов и Зимогорье в ЛНР
Украинские войска примерно за полчаса выпустили одну ракету из РСЗО "Точка-У" по городу Зимогорье и одну ракету из такого же орудия по городу Стаханов, заявило... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T06:42
2022-06-21T07:59
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска примерно за полчаса выпустили одну ракету из РСЗО "Точка-У" по городу Зимогорье и одну ракету из такого же орудия по городу Стаханов, заявило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, обстрелы проводились в 19.50 (время совпадает с мск) и 20.17 из населенного пункта Артемовск (Бахмут).По данным ведомства, из-за обстрела города Зимогорье пострадала мирная жительница 1983 года рождения.Как сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в СЦКК, у пострадавшей "резаная рана лобной области, скальпированная резаная рана 2-го пальца левой руки".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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артемовск
луганск
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в мире, артемовск, луганск, луганская народная республика
06:42 21.06.2022 (обновлено: 07:59 21.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли города Стаханов и Зимогорье в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили ракеты по городам Стаханов и Зимогорье

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе
Бойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска примерно за полчаса выпустили одну ракету из РСЗО "Точка-У" по городу Зимогорье и одну ракету из такого же орудия по городу Стаханов, заявило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается, обстрелы проводились в 19.50 (время совпадает с мск) и 20.17 из населенного пункта Артемовск (Бахмут).
По данным ведомства, из-за обстрела города Зимогорье пострадала мирная жительница 1983 года рождения.
Как сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в СЦКК, у пострадавшей "резаная рана лобной области, скальпированная резаная рана 2-го пальца левой руки".
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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