06:42 21.06.2022 (обновлено: 07:59 21.06.2022)
Украинские войска обстреляли города Стаханов и Зимогорье в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили ракеты по городам Стаханов и Зимогорье
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе
Бойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ в Нижней Камышевахе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска примерно за полчаса выпустили одну ракету из РСЗО "Точка-У" по городу Зимогорье и одну ракету из такого же орудия по городу Стаханов, заявило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается, обстрелы проводились в 19.50 (время совпадает с мск) и 20.17 из населенного пункта Артемовск (Бахмут).
По данным ведомства, из-за обстрела города Зимогорье пострадала мирная жительница 1983 года рождения.
Как сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в СЦКК, у пострадавшей "резаная рана лобной области, скальпированная резаная рана 2-го пальца левой руки".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.