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Макеевка в ДНР подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.06.2022
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Макеевка в ДНР подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ
Макеевка в ДНР подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.06.2022
Макеевка в ДНР подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ
Гвардейский район Макеевки в Донецкой народной республике весь день подвергается массированному обстрелу со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:11
2022-06-21T16:04
в мире
донецкая народная республика
макеевка
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
украина
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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Гвардейский район Макеевки в Донецкой народной республике весь день подвергается массированному обстрелу со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что над городом поднимаются клубы дыма.Работает система ПВО, часть снарядов удается перехватить. По позициям противника наносит удары штурмовая авиация.По предварительным данным штаба обороны республики, во вторник в результате атаки ВСУ на город погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.Макеевка расположена к востоку от Донецка, который с 13 июня подвергается беспрецедентным обстрелам украинских боевиков. Большую часть ударов они наносят снарядами натовского калибра 155 миллиметров. В результате атак гибнут мирные жители.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором запросил у России "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220621/rezervisty-1796969189.html
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донецкая народная республика
макеевка
россия
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60
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Кадры массированного обстрела района Макеевки под Донецком
Кадры массированного обстрела района Макеевки под Донецком
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина
15:11 21.06.2022 (обновлено: 16:04 21.06.2022)
 
Макеевка в ДНР подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ подвергают Гвардейский район Макеевки массированному обстрелу

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Гвардейский район Макеевки в Донецкой народной республике весь день подвергается массированному обстрелу со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что над городом поднимаются клубы дыма.
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Работает система ПВО, часть снарядов удается перехватить. По позициям противника наносит удары штурмовая авиация.
По предварительным данным штаба обороны республики, во вторник в результате атаки ВСУ на город погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.
Макеевка расположена к востоку от Донецка, который с 13 июня подвергается беспрецедентным обстрелам украинских боевиков. Большую часть ударов они наносят снарядами натовского калибра 155 миллиметров. В результате атак гибнут мирные жители.
На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором запросил у России "дополнительные союзнические силы".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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В миреДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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