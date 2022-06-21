https://ria.ru/20220621/obstrel-1797047756.html

Макеевка в ДНР подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ

Макеевка в ДНР подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.06.2022

Макеевка в ДНР подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ

Гвардейский район Макеевки в Донецкой народной республике весь день подвергается массированному обстрелу со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:11

2022-06-21T15:11

2022-06-21T16:04

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донецкая народная республика

макеевка

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Гвардейский район Макеевки в Донецкой народной республике весь день подвергается массированному обстрелу со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что над городом поднимаются клубы дыма.Работает система ПВО, часть снарядов удается перехватить. По позициям противника наносит удары штурмовая авиация.По предварительным данным штаба обороны республики, во вторник в результате атаки ВСУ на город погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.Макеевка расположена к востоку от Донецка, который с 13 июня подвергается беспрецедентным обстрелам украинских боевиков. Большую часть ударов они наносят снарядами натовского калибра 155 миллиметров. В результате атак гибнут мирные жители.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин выступил со специальным обращением, в котором запросил у России "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220621/rezervisty-1796969189.html

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html

донецкая народная республика

макеевка

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры массированного обстрела района Макеевки под Донецком Кадры массированного обстрела района Макеевки под Донецком 2022-06-21T15:11 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, макеевка, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина