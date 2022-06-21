https://ria.ru/20220621/obstrel-1797032629.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска за 15 минут обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, Макеевку и Горловку, применив артиллерию... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:39
2022-06-21T14:39
2022-06-21T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
горловка
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, Макеевку и Горловку, применив артиллерию калибрами 122 и 155 миллиметров, а также РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.45 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град"; 13.47 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов из 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (шахта Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html
донецк (днр)
макеевка
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267965e679e625e56090abe7436774e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), макеевка, горловка, сцкк, ситуация в днр и лнр
14:39 21.06.2022 (обновлено: 15:15 21.06.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, применив артиллерию и РСЗО "Град"