https://ria.ru/20220621/obstrel-1797032629.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска за 15 минут обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, Макеевку и Горловку, применив артиллерию... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:39

2022-06-21T14:39

2022-06-21T15:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

горловка

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, Макеевку и Горловку, применив артиллерию калибрами 122 и 155 миллиметров, а также РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.45 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град"; 13.47 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов из 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (шахта Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

донецк (днр)

макеевка

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), макеевка, горловка, сцкк, ситуация в днр и лнр