https://ria.ru/20220621/obstrel-1796964581.html
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 11.03 мск выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:39
2022-06-21T11:39
2022-06-21T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
денис пушилин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796212834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fade45ac969594349bf6b6853cde1f0.jpg
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.03 мск выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.03 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220621/donbass-1796945113.html
https://ria.ru/20220621/dezertiry-1796953224.html
кировский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796212834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d33742bc344fc16a51736128029b208f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, денис пушилин, нато
11:39 21.06.2022 (обновлено: 11:52 21.06.2022)
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра