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Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/obstrel-1796964581.html
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 11.03 мск выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:39
2022-06-21T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
денис пушилин
нато
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.03 мск выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.03 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220621/donbass-1796945113.html
https://ria.ru/20220621/dezertiry-1796953224.html
кировский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, денис пушилин, нато
11:39 21.06.2022 (обновлено: 11:52 21.06.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка

ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.03 мск выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.03 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представитель СЦКК в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
10:41Специальная военная операция на Украине
В ДНР за 125 дней эскалации погибли 188 мирных жителей
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
11:12Специальная военная операция на Украине
Росгвардия задержала в ЛНР украинских дезертиров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СЦККДенис ПушилинНАТО
 
 
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