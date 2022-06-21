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Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 11.03 мск выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:39

2022-06-21T11:39

2022-06-21T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

сцкк

денис пушилин

нато

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.03 мск выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.03 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220621/donbass-1796945113.html

https://ria.ru/20220621/dezertiry-1796953224.html

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донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, денис пушилин, нато