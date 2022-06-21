Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/obstrel-1796950677.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовской" в Донецке, выпустив 15 мин крупного калибра и 29 гранат, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:04
2022-06-21T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_f815e08e349fce42e8ffa38831298086.jpg
ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовской" в Донецке, выпустив 15 мин крупного калибра и 29 гранат, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 15 мин калибром 120 мм и 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220621/donbass-1796945113.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796831535_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40cb0eee9458fa93231cf0e8f483d497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:04 21.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 15 мин калибра 120 миллиметров и 29 гранат

© РИА НовостиПоследствия обстрела ДНР
Последствия обстрела ДНР
© РИА Новости
Последствия обстрела ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовской" в Донецке, выпустив 15 мин крупного калибра и 29 гранат, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 15 мин калибром 120 мм и 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Представитель СЦКК в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
10:41Специальная военная операция на Украине
В ДНР за 125 дней эскалации погибли 188 мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала