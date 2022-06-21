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Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовской" в Донецке, выпустив 15 мин крупного калибра и 29 гранат, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:04

2022-06-21T11:04

2022-06-21T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

украина

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовской" в Донецке, выпустив 15 мин крупного калибра и 29 гранат, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 15 мин калибром 120 мм и 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220621/donbass-1796945113.html

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украина

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