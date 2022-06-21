https://ria.ru/20220621/obstrel-1796936189.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 09:20 мск обстреляли из тяжелой артиллерии Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:05
2022-06-21T10:05
2022-06-21T12:26
в мире
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска в 09:20 мск обстреляли из тяжелой артиллерии Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", — отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.Один человек пострадал.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно попадает под огонь со стороны украинских силовиков.За минувшие сутки ВСУ 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 320 снарядов. Ранения получили 11 мирных жителей, включая одиннадцатилетнего мальчика. С 13 июня украинские войска ведут массированный огонь по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе. Донецк, по словам мэра города Алексея Кулемзина, переживает наиболее масштабные обстрелы за все время с 2015 года.
https://ria.ru/20220621/obstrel-1796923249.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, петровский район, донецк (днр), ситуация в днр и лнр
10:05 21.06.2022 (обновлено: 12:26 21.06.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Петровскому району Донецка