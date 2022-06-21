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Украинские войска обстреляли ДНР 44 раза за сутки

Украинские войска обстреляли ДНР 44 раза за сутки - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска обстреляли ДНР 44 раза за сутки

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 320 боеприпасов, ранены 11 мирных жителей, включая ребенка,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:11

2022-06-21T09:11

2022-06-21T09:24

в мире

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк (днр)

макеевка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 320 боеприпасов, ранены 11 мирных жителей, включая ребенка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномет 82 мм, на горловском – артиллерию 152 и 122 мм, миномет 60 мм. Выпустив 320 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в результате обстрелов 11 человек, включая 11-летнего мальчика, получили ранения в Куйбышевском районе Донецка и Макеевке.Повреждены 22 дома и 11 объектов гражданской инфраструктуры. Ведомство уточнило, что под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Гольмовский, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Еленовка, Минеральное, Троицкое.

https://ria.ru/20220620/dnr-1796881152.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк (днр)

макеевка

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, куйбышевский район, донецк (днр), макеевка, ситуация в днр и лнр