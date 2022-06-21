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Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/obstrel-1796917639.html
Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска утром выпустили пять снарядов по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T07:06
2022-06-21T07:10
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска утром выпустили пять снарядов по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецк (днр)
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины
07:06 21.06.2022 (обновлено: 07:10 21.06.2022)
 
Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшихся боеприпасов
Осколки разорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Осколки разорвавшихся боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска утром выпустили пять снарядов по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПантелеймоновка (Горловский район)Вооруженные силы Украины
 
 
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