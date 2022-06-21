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Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке

Украинские войска утром выпустили пять снарядов по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T07:06

2022-06-21T07:06

2022-06-21T07:10

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска утром выпустили пять снарядов по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецк (днр)

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины