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Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска утром выпустили пять снарядов по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T07:06
2022-06-21T07:06
2022-06-21T07:10
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска утром выпустили пять снарядов по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в публикации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донецк (днр)
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины
07:06 21.06.2022 (обновлено: 07:10 21.06.2022)
Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке