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В Кремле назвали вопрос об объединении России и Южной Осетии казусом - РИА Новости, 21.06.2022
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В Кремле назвали вопрос об объединении России и Южной Осетии казусом
В Кремле назвали вопрос об объединении России и Южной Осетии казусом - РИА Новости, 21.06.2022
В Кремле назвали вопрос об объединении России и Южной Осетии казусом
Формулировка вопроса об объединении Южной Осетии с Россией — юридический казус, и в нем еще необходимо разобраться, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:09
2022-06-21T14:19
в мире
южная осетия
россия
дмитрий песков
алан гаглоев
анатолий бибилов
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Формулировка вопроса об объединении Южной Осетии с Россией — юридический казус, и в нем еще необходимо разобраться, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы же говорили, что там постановка вопроса — "об объединении", вот так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Поэтому, наверное, нужно разбираться в этом направлении. То есть не может же Россия с кем-то объединиться", — сказал он.При это Песков добавил, что "скорее, наши коллеги должны сами определиться и разобраться".Указ о проведении 17 июля референдума по вопросу о вхождении Южной Осетии в состав России подписал на тот момент президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время предвыборной кампании на пост главы республики. Позже новый глава государства Алан Гаглоев приостановил действие документа до завершения консультаций.Еще до победы на выборах Гаглоев до победы заявил РИА Новости, что подобное решение не должно приниматься в одностороннем порядке, поскольку главный фактор здесь — готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. По его мнению, каждый шаг в данном вопросе необходимо сверять с позицией стратегического партнера, дабы не усложнять и без того непростую геополитическую ситуацию.
https://ria.ru/20220528/soglashenie-1791399356.html
https://ria.ru/20220621/osetiya-1796984411.html
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в мире, южная осетия, россия, дмитрий песков, алан гаглоев, анатолий бибилов
13:09 21.06.2022 (обновлено: 14:19 21.06.2022)
 
В Кремле назвали вопрос об объединении России и Южной Осетии казусом

Песков назвал вопрос об объединении Южной Осетии с Россией юридическим казусом

© Sputnik / Алексей Ковалев / Перейти в фотобанкЗдание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Sputnik / Алексей Ковалев
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Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Формулировка вопроса об объединении Южной Осетии с Россией — юридический казус, и в нем еще необходимо разобраться, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы же говорили, что там постановка вопроса — "об объединении", вот так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Поэтому, наверное, нужно разбираться в этом направлении. То есть не может же Россия с кем-то объединиться", — сказал он.
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При это Песков добавил, что "скорее, наши коллеги должны сами определиться и разобраться".
Указ о проведении 17 июля референдума по вопросу о вхождении Южной Осетии в состав России подписал на тот момент президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время предвыборной кампании на пост главы республики. Позже новый глава государства Алан Гаглоев приостановил действие документа до завершения консультаций.
Еще до победы на выборах Гаглоев до победы заявил РИА Новости, что подобное решение не должно приниматься в одностороннем порядке, поскольку главный фактор здесь — готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. По его мнению, каждый шаг в данном вопросе необходимо сверять с позицией стратегического партнера, дабы не усложнять и без того непростую геополитическую ситуацию.
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
12:32
Глава Южной Осетии сообщил о разработке плана по вхождению в Россию
 
В миреЮжная ОсетияРоссияДмитрий ПесковАлан ГаглоевАнатолий Бибилов
 
 
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