Рейтинг@Mail.ru
В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977 - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/nomera-1796966110.html
В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977
В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977 - РИА Новости, 21.06.2022
В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977
Столичная ГИБДД начала выдавать автомобильные номера с новой серией - 977, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:42
2022-06-21T15:50
общество
авто
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149907/25/1499072561_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_383b0d12af43c4d48eec09f9f92a64e2.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Столичная ГИБДД начала выдавать автомобильные номера с новой серией - 977, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы."С сегодняшнего дня регистрационными подразделениями Госавтоинспекции Москвы автомобилям будут присваиваться государственные регистрационные знаки с новым кодом региона "977", - говорится в сообщении. Добавляется, что знаки с кодом региона "799" также будут присваиваться до их полного израсходования.Сейчас автомобильные регистрационные знаки в Москве имеют коды 77, 177, 777, 99, 199 и 799. В столице впервые в России ввели трехзначный код региона на автономерах.
https://ria.ru/20210925/nomera-1751729756.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149907/25/1499072561_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_7dfa245f411fa9073a43383a05ce24ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, москва
11:42 21.06.2022 (обновлено: 15:50 21.06.2022)
 
В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977

Московская ГИБДД начала выдавать автомобильные номера с кодом региона 977

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВыдача новых номерных знаков
Выдача новых номерных знаков - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Выдача новых номерных знаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Столичная ГИБДД начала выдавать автомобильные номера с новой серией - 977, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
"С сегодняшнего дня регистрационными подразделениями Госавтоинспекции Москвы автомобилям будут присваиваться государственные регистрационные знаки с новым кодом региона "977", - говорится в сообщении. Добавляется, что знаки с кодом региона "799" также будут присваиваться до их полного израсходования.
Сейчас автомобильные регистрационные знаки в Москве имеют коды 77, 177, 777, 99, 199 и 799. В столице впервые в России ввели трехзначный код региона на автономерах.
Автомобильные номера - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября 2021, 02:17
Юрист рассказал, зачем мошенники копируют чужие автомобильные номера
 
ОбществоАвтоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала