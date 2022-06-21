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В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977
В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977 - РИА Новости, 21.06.2022
В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977
Столичная ГИБДД начала выдавать автомобильные номера с новой серией - 977, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:42
2022-06-21T11:42
2022-06-21T15:50
общество
авто
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Столичная ГИБДД начала выдавать автомобильные номера с новой серией - 977, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы."С сегодняшнего дня регистрационными подразделениями Госавтоинспекции Москвы автомобилям будут присваиваться государственные регистрационные знаки с новым кодом региона "977", - говорится в сообщении. Добавляется, что знаки с кодом региона "799" также будут присваиваться до их полного израсходования.Сейчас автомобильные регистрационные знаки в Москве имеют коды 77, 177, 777, 99, 199 и 799. В столице впервые в России ввели трехзначный код региона на автономерах.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, авто, москва
11:42 21.06.2022 (обновлено: 15:50 21.06.2022)
В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977
Московская ГИБДД начала выдавать автомобильные номера с кодом региона 977