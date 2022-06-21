https://ria.ru/20220621/nomera-1796966110.html

В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977

В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977 - РИА Новости, 21.06.2022

В Москве начали выдавать автомобильные номера с кодом 977

Столичная ГИБДД начала выдавать автомобильные номера с новой серией - 977, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:42

2022-06-21T11:42

2022-06-21T15:50

общество

авто

москва

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Столичная ГИБДД начала выдавать автомобильные номера с новой серией - 977, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы."С сегодняшнего дня регистрационными подразделениями Госавтоинспекции Москвы автомобилям будут присваиваться государственные регистрационные знаки с новым кодом региона "977", - говорится в сообщении. Добавляется, что знаки с кодом региона "799" также будут присваиваться до их полного израсходования.Сейчас автомобильные регистрационные знаки в Москве имеют коды 77, 177, 777, 99, 199 и 799. В столице впервые в России ввели трехзначный код региона на автономерах.

https://ria.ru/20210925/nomera-1751729756.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, авто, москва