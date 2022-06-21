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Германия считает, что ограничить цены на нефть из России будет сложно - РИА Новости, 21.06.2022
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Германия считает, что ограничить цены на нефть из России будет сложно
Германия считает, что ограничить цены на нефть из России будет сложно - РИА Новости, 21.06.2022
Германия считает, что ограничить цены на нефть из России будет сложно
Правительство ФРГ готово обсудить предложение США по ограничению цен на экспортируемую из РФ нефть, но считает, что эту идею может быть слишком сложно... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:48
2022-06-21T15:48
экономика
цены на нефть
владимир путин
джанет йеллен
россия
сша
германия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ готово обсудить предложение США по ограничению цен на экспортируемую из РФ нефть, но считает, что эту идею может быть слишком сложно реализовать, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на правительственного чиновника из Германии, знакомого с вопросом.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным, правительство Германии сообщило США и другим союзникам, что оно не против предложения об ограничении цен на российскую нефть. Тем не менее источник отмечает, что этот план потребует пересмотра шестого пакета санкций ЕС, который, помимо прочего, включает запрет на страхование судов, перевозящих нефть РФ. Этот процесс может оказаться слишком сложным, считает немецкий чиновник.Другой правительственный чиновник сообщил, что предложение Йеллен будет обсуждаться на саммите G7 в Германии в конце июня, однако он отверг мысль о том, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Кроме того, меры ЕС включают запрет на оказание услуг российскому нефтяному сектору и консультационных услуг российским операторам, а также запрет на страхование судов, перевозящих нефть РФ в третьи страны.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220620/kanada-1796901231.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, джанет йеллен, россия, сша, германия, g7, евросоюз
15:48 21.06.2022
 
Германия считает, что ограничить цены на нефть из России будет сложно

Bloomberg: Германия считает идею ограничить цены на нефть из России сложной для реализации

© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкНПЗ
НПЗ - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ готово обсудить предложение США по ограничению цен на экспортируемую из РФ нефть, но считает, что эту идею может быть слишком сложно реализовать, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на правительственного чиновника из Германии, знакомого с вопросом.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.
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По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным, правительство Германии сообщило США и другим союзникам, что оно не против предложения об ограничении цен на российскую нефть. Тем не менее источник отмечает, что этот план потребует пересмотра шестого пакета санкций ЕС, который, помимо прочего, включает запрет на страхование судов, перевозящих нефть РФ. Этот процесс может оказаться слишком сложным, считает немецкий чиновник.
Другой правительственный чиновник сообщил, что предложение Йеллен будет обсуждаться на саммите G7 в Германии в конце июня, однако он отверг мысль о том, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.
Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Кроме того, меры ЕС включают запрет на оказание услуг российскому нефтяному сектору и консультационных услуг российским операторам, а также запрет на страхование судов, перевозящих нефть РФ в третьи страны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинДжанет ЙелленРоссияСШАГерманияG7Евросоюз
 
 
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