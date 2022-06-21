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Глава Минфина США описала механизм сокращения нефтеприбыли России - РИА Новости, 21.06.2022
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Глава Минфина США описала механизм сокращения нефтеприбыли России
Глава Минфина США описала механизм сокращения нефтеприбыли России - РИА Новости, 21.06.2022
Глава Минфина США описала механизм сокращения нефтеприбыли России
Министр финансов США Джанет Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T00:12
2022-06-21T09:31
россия
сша
владимир путин
европа
в мире
вашингтон
джанет йеллен
нефть
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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции.Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из России.Она добавила, что механизм "расширит и усилит энергетические ограничения, недавно введенные или предлагаемые в Европе, США, Великобритании и других странах". Йеллен пояснила, что ценовой лимит, например, позволит европейским компаниям продолжать страхование российских нефтяных поставок."Вы можете трактовать это как исключение из этого запрета", — сказала министр.На вопрос, как скоро будет согласован новый механизм, она ответила: "Мы над ним напряженно работаем. Оставайтесь наготове. Мы очень активно трудимся с нашими партнерами".Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20220620/kanada-1796901231.html
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россия, сша, владимир путин, европа, в мире, вашингтон, джанет йеллен, нефть
00:12 21.06.2022 (обновлено: 09:31 21.06.2022)
 
Глава Минфина США описала механизм сокращения нефтеприбыли России

Глава Минфина Йеллен: механизм ценовых ограничений снизит стоимость российской нефти

© AP Photo / Jose Luis MaganaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции.
Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из России.

"Мы говорим о ценовом лимите или исключении — это снизит цены на российскую нефть и ограничит доходы Путина, допуская при этом больше нефти на рынок", — сказала Йеллен во время визита в Канаду.

Она добавила, что механизм "расширит и усилит энергетические ограничения, недавно введенные или предлагаемые в Европе, США, Великобритании и других странах". Йеллен пояснила, что ценовой лимит, например, позволит европейским компаниям продолжать страхование российских нефтяных поставок.
"Вы можете трактовать это как исключение из этого запрета", — сказала министр.
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На вопрос, как скоро будет согласован новый механизм, она ответила: "Мы над ним напряженно работаем. Оставайтесь наготове. Мы очень активно трудимся с нашими партнерами".
Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияСШАВладимир ПутинЕвропаВ миреВашингтонДжанет ЙелленНефть
 
 
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