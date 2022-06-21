00:12 21.06.2022 (обновлено: 09:31 21.06.2022)
Глава Минфина США описала механизм сокращения нефтеприбыли России
Глава Минфина Йеллен: механизм ценовых ограничений снизит стоимость российской нефти
© AP Photo / Jose Luis MaganaМинистр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo / Jose Luis Magana
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции.
"Мы говорим о ценовом лимите или исключении — это снизит цены на российскую нефть и ограничит доходы Путина, допуская при этом больше нефти на рынок", — сказала Йеллен во время визита в Канаду.
Она добавила, что механизм "расширит и усилит энергетические ограничения, недавно введенные или предлагаемые в Европе, США, Великобритании и других странах". Йеллен пояснила, что ценовой лимит, например, позволит европейским компаниям продолжать страхование российских нефтяных поставок.
"Вы можете трактовать это как исключение из этого запрета", — сказала министр.
На вопрос, как скоро будет согласован новый механизм, она ответила: "Мы над ним напряженно работаем. Оставайтесь наготове. Мы очень активно трудимся с нашими партнерами".
Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.