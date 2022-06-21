https://ria.ru/20220621/nebenzya-1797156088.html

Небензя обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине

Небензя обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 21.06.2022

Небензя обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил западные страны в затягивании кризиса на Украине и пообещал, что российская спецоперация будет... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:08

2022-06-21T20:08

2022-06-21T20:08

владимир путин

украина

россия

донбасс

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg

ООН, 21 июн – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил западные страны в затягивании кризиса на Украине и пообещал, что российская спецоперация будет доведена до конца.Выступая на заседании Совета Безопасности, он перечислил государства во главе с США, которые поставляют оружие украинским войскам, и сообщил, что только за прошлую недели от обстрелов с его применением погибли шестеро мирных жителей Донбасса и свыше 30 получили ранения."Наши западные коллеги к этой украинской трагедии, к сожалению, имеют самое непосредственное отношение. Мы видим с вашей стороны реальное подстрекательство к насилию и русофобии на Украине. Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией", - сказал Небензя."Каждая из перечисленных стран несет прямую ответственность за затягивание украинского кризиса, гибель как мирных жителей, так и украинских военнослужащих, бросаемых коррумпированным украинским руководством на фронт в качестве пушечного мяса", - добавил он.Небензя заявил, что западными усилиями "агонию киевского режима" можно "лишь затянуть, но не остановить"."Наша специальная военная операцию будет доведена до конца, а цели ее будут полностью реализованы", - сказал он."Вы тратите миллиарды на опосредованную войну с Россией до последнего украинца. И это есть настоящее подстрекательство к насилию с вашей стороны", - заявил Небензя.Он отверг прозвучавшие со стороны его коллег обвинения в том, что "мы хотим уничтожить Украину и отказываем украинцам в их идентичности, хотим выжечь в этой стране все украинское"."У нас по-прежнему доброе отношение к украинскому народу, украинской культуре и языку. Украинцы – родной и дружественный нам народ, просто их сегодняшние лидеры реализуют чуждую и нам, и украинскому народу чужую геополитическую повестку дня... Выжечь на Украине мы хотим расцветший бурным цветом неонацизм и национализм, из-за которого это страна последовательно превращалась в анти-Россию, став прямой угрозой нам и жителям Донбасса", - сказал Небензя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, украина, россия, донбасс, санкции в отношении россии