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Мишустин предложил расширить практику использования нацвалют в ЕАЭС - РИА Новости, 21.06.2022
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Мишустин предложил расширить практику использования нацвалют в ЕАЭС
Мишустин предложил расширить практику использования нацвалют в ЕАЭС - РИА Новости, 21.06.2022
Мишустин предложил расширить практику использования нацвалют в ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил государствам ЕАЭС ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы и расширить практику РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:44
2022-06-21T12:51
михаил мишустин
экономика
евразийский экономический союз
в мире
минск
россия
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил государствам ЕАЭС ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы и расширить практику использования национальных валют во внешнеторговой кооперации."Предлагаем ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы, расширить практику использования национальных валют во внешнеторговой кооперации между нами с теми странами, которые зарекомендовали себя надежными партнерами", - сказал Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник.Также премьер заявил о необходимости наращивать кооперацию в сфере импортозамещения в приоритетных высокотехнологичных отраслях. "Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции", - подчеркнул Мишустин.
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михаил мишустин, экономика, евразийский экономический союз, в мире, минск, россия
11:44 21.06.2022 (обновлено: 12:51 21.06.2022)
 
Мишустин предложил расширить практику использования нацвалют в ЕАЭС

Мишустин предложил ускорить переход на собственные финансовые расчетные механизмы в ЕАЭС

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании глав делегаций государств стран ЕАЭС в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании глав делегаций государств стран ЕАЭС в Минске - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании глав делегаций государств стран ЕАЭС в Минске
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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил государствам ЕАЭС ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы и расширить практику использования национальных валют во внешнеторговой кооперации.
"Предлагаем ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы, расширить практику использования национальных валют во внешнеторговой кооперации между нами с теми странами, которые зарекомендовали себя надежными партнерами", - сказал Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник.
Также премьер заявил о необходимости наращивать кооперацию в сфере импортозамещения в приоритетных высокотехнологичных отраслях. "Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции", - подчеркнул Мишустин.
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