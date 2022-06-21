11:44 21.06.2022 (обновлено: 12:51 21.06.2022)
Мишустин предложил расширить практику использования нацвалют в ЕАЭС
Мишустин предложил ускорить переход на собственные финансовые расчетные механизмы в ЕАЭС
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании глав делегаций государств стран ЕАЭС в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании глав делегаций государств стран ЕАЭС в Минске
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил государствам ЕАЭС ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы и расширить практику использования национальных валют во внешнеторговой кооперации.
"Предлагаем ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы, расширить практику использования национальных валют во внешнеторговой кооперации между нами с теми странами, которые зарекомендовали себя надежными партнерами", - сказал Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник.
Также премьер заявил о необходимости наращивать кооперацию в сфере импортозамещения в приоритетных высокотехнологичных отраслях. "Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции", - подчеркнул Мишустин.