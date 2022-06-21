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Мишустин предложил расширить практику использования нацвалют в ЕАЭС

Мишустин предложил расширить практику использования нацвалют в ЕАЭС - РИА Новости, 21.06.2022

Мишустин предложил расширить практику использования нацвалют в ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил государствам ЕАЭС ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы и расширить практику РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:44

2022-06-21T11:44

2022-06-21T12:51

михаил мишустин

экономика

евразийский экономический союз

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МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил государствам ЕАЭС ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы и расширить практику использования национальных валют во внешнеторговой кооперации."Предлагаем ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы, расширить практику использования национальных валют во внешнеторговой кооперации между нами с теми странами, которые зарекомендовали себя надежными партнерами", - сказал Мишустин во время заседания Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник.Также премьер заявил о необходимости наращивать кооперацию в сфере импортозамещения в приоритетных высокотехнологичных отраслях. "Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции", - подчеркнул Мишустин.

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Владимир Лаврентьев

михаил мишустин, экономика, евразийский экономический союз, в мире, минск, россия