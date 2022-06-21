https://ria.ru/20220621/natsbaty-1797179019.html

Бывший киевский чиновник рассказал о бесчинствах нацбатов

Бывший киевский чиновник рассказал о бесчинствах нацбатов - РИА Новости, 21.06.2022

Бывший киевский чиновник рассказал о бесчинствах нацбатов

Перешедший на сторону ЛНР замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов рассказал РИА Новости, что украинские нацбаты похищали людей, в... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T23:21

2022-06-21T23:21

2022-06-21T23:22

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

станица луганская

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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Перешедший на сторону ЛНР замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов рассказал РИА Новости, что украинские нацбаты похищали людей, в том числе на пункте пропуска "Станица Луганская" у линии соприкосновения в Донбассе.Он уточнил, что часто это были совершенно ни в чем не виновные люди, просто "не понравились лицом". По словам Кононова, у различных ведомств, в том числе и прокуратуры, был определенный план по подобным делам, а к тем, кто не выполнял, применялись различного рода взыскания, чаще всего лишали премии. Кононов подчеркнул, что прокуратуре запрещено было проводить какого-либо рода проверки жалоб по подобным делам, где обвинялись нацбатальоны, либо украинские силовики."Они (представители нацбатальонов – ред.) могли в любой момент, в любое время зайти в любой дом, забрать человека непонятно в каком направлении, связать скотчем, увезти, и никто не знал дальнейшую его судьбу. Могли отпустить через три часа, могли через три дня, мог вообще человек домой не вернуться", - рассказал бывший зампрокурора.

станица луганская

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, станица луганская