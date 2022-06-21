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Бывший киевский чиновник рассказал о бесчинствах нацбатов
Бывший киевский чиновник рассказал о бесчинствах нацбатов - РИА Новости, 21.06.2022
Бывший киевский чиновник рассказал о бесчинствах нацбатов
Перешедший на сторону ЛНР замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов рассказал РИА Новости, что украинские нацбаты похищали людей, в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T23:21
2022-06-21T23:21
2022-06-21T23:22
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
станица луганская
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Перешедший на сторону ЛНР замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов рассказал РИА Новости, что украинские нацбаты похищали людей, в том числе на пункте пропуска "Станица Луганская" у линии соприкосновения в Донбассе.Он уточнил, что часто это были совершенно ни в чем не виновные люди, просто "не понравились лицом". По словам Кононова, у различных ведомств, в том числе и прокуратуры, был определенный план по подобным делам, а к тем, кто не выполнял, применялись различного рода взыскания, чаще всего лишали премии. Кононов подчеркнул, что прокуратуре запрещено было проводить какого-либо рода проверки жалоб по подобным делам, где обвинялись нацбатальоны, либо украинские силовики."Они (представители нацбатальонов – ред.) могли в любой момент, в любое время зайти в любой дом, забрать человека непонятно в каком направлении, связать скотчем, увезти, и никто не знал дальнейшую его судьбу. Могли отпустить через три часа, могли через три дня, мог вообще человек домой не вернуться", - рассказал бывший зампрокурора.
станица луганская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, станица луганская
23:21 21.06.2022 (обновлено: 23:22 21.06.2022)
Бывший киевский чиновник рассказал о бесчинствах нацбатов
Бывший киевский чиновник Кононов рассказал о похищениях людей нацбатами
ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Перешедший на сторону ЛНР замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов рассказал РИА Новости, что украинские нацбаты похищали людей, в том числе на пункте пропуска "Станица Луганская" у линии соприкосновения в Донбассе.
"Бывали случаи, что на контрольно-пропускном пункте между городом Луганском и Станицей Луганской
задерживали людей, которые в последующем становились обвиняемыми в уголовных делах, либо по участию в незаконных вооруженных формированиях, либо по госизмене, либо по каким-то другим надуманным делам", - рассказал Кононов.
Он уточнил, что часто это были совершенно ни в чем не виновные люди, просто "не понравились лицом". По словам Кононова, у различных ведомств, в том числе и прокуратуры, был определенный план по подобным делам, а к тем, кто не выполнял, применялись различного рода взыскания, чаще всего лишали премии. Кононов подчеркнул, что прокуратуре запрещено было проводить какого-либо рода проверки жалоб по подобным делам, где обвинялись нацбатальоны, либо украинские силовики.
"Они (представители нацбатальонов – ред.) могли в любой момент, в любое время зайти в любой дом, забрать человека непонятно в каком направлении, связать скотчем, увезти, и никто не знал дальнейшую его судьбу. Могли отпустить через три часа, могли через три дня, мог вообще человек домой не вернуться", - рассказал бывший зампрокурора.