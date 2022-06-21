https://ria.ru/20220621/nato-1797125998.html

Джонсон обсудил с Эрдоганом вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Джонсон обсудил с Эрдоганом вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 21.06.2022

Джонсон обсудил с Эрдоганом вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом еще раз подтвердил поддержку Британией РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:19

2022-06-21T18:19

2022-06-21T18:19

в мире

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турция

нато

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом еще раз подтвердил поддержку Британией вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании."В ожидании саммита НАТО, намеченного на следующую неделю, премьер-министр еще раз заявил о поддержке Великобританией вступления Швеции и Финляндии в Альянс и согласился с президентом Эрдоганом, что все стороны должны продолжить работать вместе, чтобы найти путь для дальнейшего продвижения", - говорится в пресс-релизе.Лидеры обсудили недавний визит Джонсона в Киев и пришли к общему мнению о важности окончания конфликта на Украине и восстановления её суверенитета. Они также обсудили международные усилия, направленных на снятие "блокады" на экспорт зерна с Украины, что, по их мнению, наносит удар по развивающимся странам. Джонсон поддержал приверженность Турции оставить торговые пути в Черном море открытыми.Помимо этого, в ходе разговора лидеры обсудили продовольственную безопасность во всем мире, усиление обороны, а также экономическое сотрудничество и сотрудничество по вопросам безопасности.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

https://ria.ru/20220621/nato-1796922600.html

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в мире, цены на нефть, швеция, финляндия, турция, нато, рабочая партия курдистана