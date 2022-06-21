Джонсон обсудил с Эрдоганом вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Премьер-министр Британии Джонсон обсудил с Эрдоганом вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом еще раз подтвердил поддержку Британией вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщается в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании.
"В ожидании саммита НАТО, намеченного на следующую неделю, премьер-министр еще раз заявил о поддержке Великобританией вступления Швеции и Финляндии в Альянс и согласился с президентом Эрдоганом, что все стороны должны продолжить работать вместе, чтобы найти путь для дальнейшего продвижения", - говорится в пресс-релизе.
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Лидеры обсудили недавний визит Джонсона в Киев и пришли к общему мнению о важности окончания конфликта на Украине и восстановления её суверенитета. Они также обсудили международные усилия, направленных на снятие "блокады" на экспорт зерна с Украины, что, по их мнению, наносит удар по развивающимся странам. Джонсон поддержал приверженность Турции оставить торговые пути в Черном море открытыми.
Помимо этого, в ходе разговора лидеры обсудили продовольственную безопасность во всем мире, усиление обороны, а также экономическое сотрудничество и сотрудничество по вопросам безопасности.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.