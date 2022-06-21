11:08 21.06.2022 (обновлено: 12:02 21.06.2022)
Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах
Президент Финляндии Ниинисте не думает, что страна вступит в НАТО до сентября
Баннеры с логотипом НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за позиции Турции, заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента Робертой Метсолой.
"Мы не добились особого прогресса (на переговорах с Анкарой — Прим. Ред.), но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем вступить в альянс до сентября", — заявил Ниинисте.
"Мы не добились особого прогресса (на переговорах с Анкарой — Прим. Ред.), но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем вступить в альянс до сентября", — заявил Ниинисте.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украинеи передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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