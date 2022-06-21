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Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах - РИА Новости, 21.06.2022
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Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах
Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах - РИА Новости, 21.06.2022
Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах
Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за позиции Турции, заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции в Хельсинки с главой... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:08
2022-06-21T12:02
в мире
финляндия
швеция
нато
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за позиции Турции, заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента Робертой Метсолой. "Мы не добились особого прогресса (на переговорах с Анкарой — Прим. Ред.), но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем вступить в альянс до сентября", — заявил Ниинисте. Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украинеи передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует
https://ria.ru/20220611/nato-1794783244.html
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в мире, финляндия, швеция, нато
11:08 21.06.2022 (обновлено: 12:02 21.06.2022)
 
Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах

Президент Финляндии Ниинисте не думает, что страна вступит в НАТО до сентября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО
Баннеры с логотипом НАТО - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за позиции Турции, заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента Робертой Метсолой.

"Мы не добились особого прогресса (на переговорах с Анкарой — Прим. Ред.), но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем вступить в альянс до сентября", — заявил Ниинисте.
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Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украинеи передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует
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