https://ria.ru/20220621/nato-1796952000.html

Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах

Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах - РИА Новости, 21.06.2022

Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО после провала на переговорах

Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за позиции Турции, заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции в Хельсинки с главой... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:08

2022-06-21T11:08

2022-06-21T12:02

в мире

финляндия

швеция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545634_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_7a31317b3709721da0dfa34086f97037.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за позиции Турции, заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции в Хельсинки с главой Европарламента Робертой Метсолой. "Мы не добились особого прогресса (на переговорах с Анкарой — Прим. Ред.), но мы уже довольны, что дискуссия началась. Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем вступить в альянс до сентября", — заявил Ниинисте. Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украинеи передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует

https://ria.ru/20220611/nato-1794783244.html

https://ria.ru/20220612/finlyandiya-1794943254.html

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, финляндия, швеция, нато