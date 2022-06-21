https://ria.ru/20220621/nato-1796929951.html

СМИ: НАТО испытывает проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в альянс

СМИ: НАТО испытывает проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в альянс - РИА Новости, 21.06.2022

СМИ: НАТО испытывает проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в альянс

НАТО не может преодолеть проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в альянс в преддверии саммита в Мадриде, на трехсторонних переговорах в Брюсселе прогресса... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:22

2022-06-21T09:22

2022-06-21T09:22

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фетхуллах гюлен

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нато

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АНКАРА, 21 июн – РИА Новости. НАТО не может преодолеть проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в альянс в преддверии саммита в Мадриде, на трехсторонних переговорах в Брюсселе прогресса добиться не удалось, пишет во вторник газета Sözçü.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Несмотря на попытки преодолеть проблемы в преддверии традиционного саммита НАТО, который состоится в Мадриде на следующей неделе, союз пока не смог добиться какого-либо прогресса в этих переговорах (по Швеции и Финляндии). В беседе с изданием Al-Monitor некоторые источники сообщили, что турецкая делегация не отступила от своих позиций. Источники сообщили, что Анкара поставила условие для этих стран прекратить сотрудничество с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). С другой стороны, также было заявлено, что упор был сделан на борьбу с террористической организацией FETÖ (так в Турции называют организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота) и было предложено сотрудничество с этими двумя странами", - пишет газета."Также было заявлено, что Ибрагим Калын, глава турецкой делегации, не считает саммит НАТО в Мадриде крайним сроком. Источник сообщил Al-Monitor сообщил, что турецкие власти не представили четких перспектив членства, и вполне вероятно, что результат не будет достигнут в Мадриде. Ожидалось, что в саммите примут участие Швеция и Финляндия и что членство этих двух стран будет ратифицировано 30 странами", - пишет издание.

https://ria.ru/20220620/nato-1796855091.html

https://ria.ru/20220617/amerika-1795947363.html

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в мире, цены на нефть, фетхуллах гюлен, швеция, финляндия, мадрид, рабочая партия курдистана, нато, ибрагим калын