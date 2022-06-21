СМИ: НАТО испытывает проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в альянс
Sözçü: НАТО не может преодолеть проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в альянс
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
АНКАРА, 21 июн – РИА Новости. НАТО не может преодолеть проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в альянс в преддверии саммита в Мадриде, на трехсторонних переговорах в Брюсселе прогресса добиться не удалось, пишет во вторник газета Sözçü.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Несмотря на попытки преодолеть проблемы в преддверии традиционного саммита НАТО, который состоится в Мадриде на следующей неделе, союз пока не смог добиться какого-либо прогресса в этих переговорах (по Швеции и Финляндии). В беседе с изданием Al-Monitor некоторые источники сообщили, что турецкая делегация не отступила от своих позиций.
Источники сообщили, что Анкара поставила условие для этих стран прекратить сотрудничество с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). С другой стороны, также было заявлено, что упор был сделан на борьбу с террористической организацией FETÖ (так в Турции называют организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота) и было предложено сотрудничество с этими двумя странами", - пишет газета.
"Также было заявлено, что Ибрагим Калын, глава турецкой делегации, не считает саммит НАТО в Мадриде крайним сроком. Источник сообщил Al-Monitor сообщил, что турецкие власти не представили четких перспектив членства, и вполне вероятно, что результат не будет достигнут в Мадриде. Ожидалось, что в саммите примут участие Швеция и Финляндия и что членство этих двух стран будет ратифицировано 30 странами", - пишет издание.