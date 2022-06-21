https://ria.ru/20220621/nato-1796922600.html

СМИ: Турция устала от НАТО

СМИ: Турция устала от НАТО - РИА Новости, 21.06.2022

СМИ: Турция устала от НАТО

Турция не увидела ни одного преимущества за 70 лет членства в Североатлантическом альянсе, а единственный аргумент в пользу участия в блоке — это право вето в... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:04

2022-06-21T09:04

2022-06-21T14:44

в мире

турция

анкара (провинция)

черное море

нато

шос

брикс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729828076_212:166:3264:1883_1920x0_80_0_0_3149125d939120e62a8fb062676f2817.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Турция не увидела ни одного преимущества за 70 лет членства в Североатлантическом альянсе, а единственный аргумент в пользу участия в блоке — это право вето в составе НАТО, пишет турецкая газета Cumhuriyet.По мнению автора статьи Мехмета Али Гуллера, Анкаре следует закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для США и стать частью Большого евразийского партнерства.Отмечается, что выход из альянса будет означать переход к стратегическому партнерству с Россией и Ираном, а также интеграцию в "новый мир" через ШОС и БРИКС.К тому же, по словам автора, выход из военного блока не только лишит Штаты возможности контролировать политику Турции, но и сильно ударит по планам Вашингтона.США в таком случае придется отказаться от планов по превращению Черного моря в "озеро НАТО", кроме того, Америка окончательно потеряет влияние на Кавказе и в Центральной Азии, подытожил обозреватель.

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

турция

анкара (провинция)

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, турция, анкара (провинция), черное море, нато, шос, брикс, россия