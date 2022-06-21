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СМИ: Турция устала от НАТО - РИА Новости, 21.06.2022
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СМИ: Турция устала от НАТО
СМИ: Турция устала от НАТО - РИА Новости, 21.06.2022
СМИ: Турция устала от НАТО
Турция не увидела ни одного преимущества за 70 лет членства в Североатлантическом альянсе, а единственный аргумент в пользу участия в блоке — это право вето в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:04
2022-06-21T14:44
в мире
турция
анкара (провинция)
черное море
нато
шос
брикс
россия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Турция не увидела ни одного преимущества за 70 лет членства в Североатлантическом альянсе, а единственный аргумент в пользу участия в блоке — это право вето в составе НАТО, пишет турецкая газета Cumhuriyet.По мнению автора статьи Мехмета Али Гуллера, Анкаре следует закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для США и стать частью Большого евразийского партнерства.Отмечается, что выход из альянса будет означать переход к стратегическому партнерству с Россией и Ираном, а также интеграцию в "новый мир" через ШОС и БРИКС.К тому же, по словам автора, выход из военного блока не только лишит Штаты возможности контролировать политику Турции, но и сильно ударит по планам Вашингтона.США в таком случае придется отказаться от планов по превращению Черного моря в "озеро НАТО", кроме того, Америка окончательно потеряет влияние на Кавказе и в Центральной Азии, подытожил обозреватель.
https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html
турция
анкара (провинция)
черное море
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в мире, турция, анкара (провинция), черное море, нато, шос, брикс, россия
09:04 21.06.2022 (обновлено: 14:44 21.06.2022)
 
СМИ: Турция устала от НАТО

Cumhuriyet: после выхода из НАТО Турция получит массу преимуществ

© AP Photo / Burhan OzbiliciФлаги США и Турции
Флаги США и Турции - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Флаги США и Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Турция не увидела ни одного преимущества за 70 лет членства в Североатлантическом альянсе, а единственный аргумент в пользу участия в блоке — это право вето в составе НАТО, пишет турецкая газета Cumhuriyet.
По мнению автора статьи Мехмета Али Гуллера, Анкаре следует закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для США и стать частью Большого евразийского партнерства.
"Турция должна разорвать связи с НАТО", — подчеркнул обозреватель.
Отмечается, что выход из альянса будет означать переход к стратегическому партнерству с Россией и Ираном, а также интеграцию в "новый мир" через ШОС и БРИКС.
К тому же, по словам автора, выход из военного блока не только лишит Штаты возможности контролировать политику Турции, но и сильно ударит по планам Вашингтона.
США в таком случае придется отказаться от планов по превращению Черного моря в "озеро НАТО", кроме того, Америка окончательно потеряет влияние на Кавказе и в Центральной Азии, подытожил обозреватель.
Пресс-конференция по итогам встречи Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 08:00
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В миреТурцияАнкара (провинция)Черное мореНАТОШОСБРИКСРоссия
 
 
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