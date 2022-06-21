https://ria.ru/20220621/nato-1796922600.html
СМИ: Турция устала от НАТО
СМИ: Турция устала от НАТО - РИА Новости, 21.06.2022
СМИ: Турция устала от НАТО
Турция не увидела ни одного преимущества за 70 лет членства в Североатлантическом альянсе, а единственный аргумент в пользу участия в блоке — это право вето в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:04
2022-06-21T09:04
2022-06-21T14:44
в мире
турция
анкара (провинция)
черное море
нато
шос
брикс
россия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Турция не увидела ни одного преимущества за 70 лет членства в Североатлантическом альянсе, а единственный аргумент в пользу участия в блоке — это право вето в составе НАТО, пишет турецкая газета Cumhuriyet.По мнению автора статьи Мехмета Али Гуллера, Анкаре следует закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для США и стать частью Большого евразийского партнерства.Отмечается, что выход из альянса будет означать переход к стратегическому партнерству с Россией и Ираном, а также интеграцию в "новый мир" через ШОС и БРИКС.К тому же, по словам автора, выход из военного блока не только лишит Штаты возможности контролировать политику Турции, но и сильно ударит по планам Вашингтона.США в таком случае придется отказаться от планов по превращению Черного моря в "озеро НАТО", кроме того, Америка окончательно потеряет влияние на Кавказе и в Центральной Азии, подытожил обозреватель.
https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html
турция
анкара (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, анкара (провинция), черное море, нато, шос, брикс, россия
09:04 21.06.2022 (обновлено: 14:44 21.06.2022)
СМИ: Турция устала от НАТО
Cumhuriyet: после выхода из НАТО Турция получит массу преимуществ