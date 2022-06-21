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Пушилин наградил врача, оставшегося с младенцами под обстрелом
Пушилин наградил врача, оставшегося с младенцами под обстрелом - РИА Новости, 21.06.2022
Пушилин наградил врача, оставшегося с младенцами под обстрелом
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что наградил донецкого врача Дмитрия Бессонова, который под обстрелом остался с новорожденными в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T16:12
2022-06-21T16:12
2022-06-21T16:12
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что наградил донецкого врача Дмитрия Бессонова, который под обстрелом остался с новорожденными в реанимации, чем спас им жизнь, медалью "За отвагу"."Всю республику восхитил поступок замдиректора Республиканского центра материнства и детства Дмитрия Бессонова: он, рискуя жизнью, остался с новорожденными в реанимации, потому что их нельзя было отключать от систем жизнеобеспечения. В это время из-за сильных обстрелов и персонал, и пациенты эвакуировались в подвал. Сегодня наградил Дмитрия Анатольевича медалью "За отвагу", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.Донецк 13 июня находился под самым интенсивным обстрелом украинской стороны с 2015 года. Обстрелу подверглись практически все районы города, особенно Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Тогда украинский снаряд попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал.
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, денис пушилин
Пушилин наградил врача, оставшегося с младенцами под обстрелом
Пушилин наградил врача, оставшегося с младенцами под обстрелом, медалью "За отвагу"
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что наградил донецкого врача Дмитрия Бессонова, который под обстрелом остался с новорожденными в реанимации, чем спас им жизнь, медалью "За отвагу".
"Всю республику восхитил поступок замдиректора Республиканского центра материнства и детства Дмитрия Бессонова: он, рискуя жизнью, остался с новорожденными в реанимации, потому что их нельзя было отключать от систем жизнеобеспечения. В это время из-за сильных обстрелов и персонал, и пациенты эвакуировались в подвал. Сегодня наградил Дмитрия Анатольевича медалью "За отвагу", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.
Донецк
13 июня находился под самым интенсивным обстрелом украинской стороны с 2015 года. Обстрелу подверглись практически все районы города, особенно Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Тогда украинский снаряд попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал.