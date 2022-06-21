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Военный, спасший на Украине 15 человек из-под обстрела, получил награду - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/nagrada-1796913152.html
Военный, спасший на Украине 15 человек из-под обстрела, получил награду
Военный, спасший на Украине 15 человек из-под обстрела, получил награду - РИА Новости, 21.06.2022
Военный, спасший на Украине 15 человек из-под обстрела, получил награду
Командование вручило госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации, один из них вытащил из-под минометного обстрела беспилотник "Орлан-10", другой... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T05:12
2022-06-21T05:19
специальная военная операция на украине
общество
россия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Командование вручило госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации, один из них вытащил из-под минометного обстрела беспилотник "Орлан-10", другой эвакуировал людей с обстреливаемого Украиной понтона, сообщили журналистам в Минобороны.Заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты Арсен сообщил, что во время эвакуации техники попал под обстрел. Он получил от командира батальона задачу эвакуировать оставшийся на понтоне взвод. Арсену с механиком-водителем удалось подобраться к понтонной переправе, загрузить 15 человек и отправить машину на берег. Сам он остался с пострадавшим."Дотащил его до острова, и моя машина уже как раз вернулась обратно. Я загрузил его на БРЭМ, и меня уже с раненым эвакуировали", — поведал командир взвода.Начальник службы беспилотных летательных аппаратов соединения ВДВ Игорь заявил, что получил медаль ордена за то, что благодаря его разведке была поражена артиллерия противника.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220620/nagrada-1796842031.html
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общество, россия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
05:12 21.06.2022 (обновлено: 05:19 21.06.2022)
 
Военный, спасший на Украине 15 человек из-под обстрела, получил награду

Военный, спасший в ходе спецоперации 15 человек из-под обстрела, получил госнаграду

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Командование вручило госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации, один из них вытащил из-под минометного обстрела беспилотник "Орлан-10", другой эвакуировал людей с обстреливаемого Украиной понтона, сообщили журналистам в Минобороны.
"Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский вручил ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с изображением мечей, а также "За отвагу", "Суворова" и "Жукова" личному составу подразделений ВДВ", — говорится в сообщении.
Заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты Арсен сообщил, что во время эвакуации техники попал под обстрел. Он получил от командира батальона задачу эвакуировать оставшийся на понтоне взвод. Арсену с механиком-водителем удалось подобраться к понтонной переправе, загрузить 15 человек и отправить машину на берег. Сам он остался с пострадавшим.
"Дотащил его до острова, и моя машина уже как раз вернулась обратно. Я загрузил его на БРЭМ, и меня уже с раненым эвакуировали", — поведал командир взвода.
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров вручили государственные награды росгвардейцам за подвиги на Украине - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Начальник службы беспилотных летательных аппаратов соединения ВДВ Игорь заявил, что получил медаль ордена за то, что благодаря его разведке была поражена артиллерия противника.
"После проведения разведки "Орлан-10" возвращался уже обратно. Я во время артобстрела его посадил на поле и вытащил его из-под минометного обстрела. Хранил технику в исправном состоянии, после вернулся обратно в подразделение, там были переданы разведданные, в результате которых наша артиллерия подавила националистов ВСУ", — рассказал старший техник роты БПЛА Евгений.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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