https://ria.ru/20220621/nagrada-1796913152.html

Военный, спасший на Украине 15 человек из-под обстрела, получил награду

Военный, спасший на Украине 15 человек из-под обстрела, получил награду - РИА Новости, 21.06.2022

Военный, спасший на Украине 15 человек из-под обстрела, получил награду

Командование вручило госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации, один из них вытащил из-под минометного обстрела беспилотник "Орлан-10", другой... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T05:12

2022-06-21T05:12

2022-06-21T05:19

специальная военная операция на украине

общество

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Командование вручило госнаграды военнослужащим, отличившимся в спецоперации, один из них вытащил из-под минометного обстрела беспилотник "Орлан-10", другой эвакуировал людей с обстреливаемого Украиной понтона, сообщили журналистам в Минобороны.Заместитель командира взвода вооружения ремонтной роты Арсен сообщил, что во время эвакуации техники попал под обстрел. Он получил от командира батальона задачу эвакуировать оставшийся на понтоне взвод. Арсену с механиком-водителем удалось подобраться к понтонной переправе, загрузить 15 человек и отправить машину на берег. Сам он остался с пострадавшим."Дотащил его до острова, и моя машина уже как раз вернулась обратно. Я загрузил его на БРЭМ, и меня уже с раненым эвакуировали", — поведал командир взвода.Начальник службы беспилотных летательных аппаратов соединения ВДВ Игорь заявил, что получил медаль ордена за то, что благодаря его разведке была поражена артиллерия противника.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/nagrada-1796842031.html

https://ria.ru/20220615/nagrada-1795475003.html

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общество, россия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф