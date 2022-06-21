https://ria.ru/20220621/naemniki-1797117734.html

Лондон обратился к Москве из-за приговоренных в ДНР к казни британцев

Лондон обратился к Москве из-за приговоренных в ДНР к казни британцев - РИА Новости, 21.06.2022

Лондон обратился к Москве из-за приговоренных в ДНР к казни британцев

Великобритания направила России высокомерную ноту по поводу приговоренных к смертной казни поданных королевства в Донецкой Народной Республике, заявил посол... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:53

2022-06-21T17:53

2022-06-21T20:00

специальная военная операция на украине

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донбасс

донецкая народная республика

игорь конашенков

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Великобритания направила России высокомерную ноту по поводу приговоренных к смертной казни поданных королевства в Донецкой Народной Республике, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24"."Они направили ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах", — сообщил дипломат.Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Британии — Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко — Саадуна Брагима — к смертной казни. Следствие установило, что наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины.Они признали себя виновными в "действиях, направленных на насильственный захват власти" в республике. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Осужденные могут обжаловать решение суда в течение месяца.Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не имеют статуса комбатантов по международному гуманитарному праву.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html

https://ria.ru/20220620/naemnik-1796714587.html

https://ria.ru/20220621/spetsoperatsiya-1796977794.html

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украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика, игорь конашенков