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Киев хотел направить наемников в район Лисичанского НПЗ, рассказал Мирошник
Киев хотел направить наемников в район Лисичанского НПЗ, рассказал Мирошник - РИА Новости, 21.06.2022
Киев хотел направить наемников в район Лисичанского НПЗ, рассказал Мирошник
После ударов по украинским войскам в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода украинские формирования дезорганизованы, их командование хотело направить РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T01:04
2022-06-21T01:04
2022-06-21T01:04
специальная военная операция на украине
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лисичанск
луганск
луганская народная республика
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. После ударов по украинским войскам в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода украинские формирования дезорганизованы, их командование хотело направить туда иностранных наемников, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ, куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований. По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии. Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может", — написал Мирошник в Telegram-канале.
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в мире, лисичанск, луганск, луганская народная республика, родион мирошник
Киев хотел направить наемников в район Лисичанского НПЗ, рассказал Мирошник
Посол Мирошник: после ударов в районе Лисичанского НПЗ Киев хотел направить туда наемников