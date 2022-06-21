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Киев хотел направить наемников в район Лисичанского НПЗ, рассказал Мирошник

Киев хотел направить наемников в район Лисичанского НПЗ, рассказал Мирошник - РИА Новости, 21.06.2022

Киев хотел направить наемников в район Лисичанского НПЗ, рассказал Мирошник

После ударов по украинским войскам в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода украинские формирования дезорганизованы, их командование хотело направить РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T01:04

2022-06-21T01:04

2022-06-21T01:04

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганск

луганская народная республика

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. После ударов по украинским войскам в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода украинские формирования дезорганизованы, их командование хотело направить туда иностранных наемников, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник."Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ, куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований. По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии. Украинское командование пыталось исправить ситуацию переброской в Лисичанск подразделений иностранных наемников, но кардинально это на ситуацию повлиять не может", — написал Мирошник в Telegram-канале.

лисичанск

луганск

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