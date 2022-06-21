https://ria.ru/20220621/naemnik-1796909858.html

Washington Post сообщила о гибели американца на Украине

Washington Post сообщила о гибели американца на Украине - РИА Новости, 21.06.2022

Washington Post сообщила о гибели американца на Украине

Гражданин США Стивен Забельски погиб при участии в боевых действиях на Украине, пишет газета Washington Post, ссылаясь на некролог в местном издании его родного РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T03:31

2022-06-21T03:31

2022-06-21T10:41

специальная военная операция на украине

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красный крест

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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Гражданин США Стивен Забельски погиб при участии в боевых действиях на Украине, пишет газета Washington Post, ссылаясь на некролог в местном издании его родного города.Согласно этим данным, некролог был написан родственниками погибшего, а информацию о смерти американца подтвердил Госдепартамент. "Таким образом, он стал по меньшей мере вторым американским гражданином, погибшим на этой войне", — отмечает Washington Post.По сведениям газеты, первым погибшим американцем на Украине стал Вилли Джозеф Кэнсел. О его смерти стало известно в начале июня, пишет WP.Издание уточняет, что 52-летний Забельски был выходцем из штата Нью-Йорк. Он погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. Дома у мужчины остались жена и пятеро приемных детей.Источник газеты в Госдепартаменте сообщил, что после случившегося ведомство связалось с семьей погибшего и предоставило "всю необходимую консульскую помощь". Собеседник отказался раскрыть более подробные данные по этому делу "из уважения к семье в это тяжелое время".Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными России. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html

https://ria.ru/20220621/naemniki-1796906109.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, нью-йорк (город), государственный департамент сша, красный крест, сша, вашингтон