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Washington Post сообщила о гибели американца на Украине - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/naemnik-1796909858.html
Washington Post сообщила о гибели американца на Украине
Washington Post сообщила о гибели американца на Украине - РИА Новости, 21.06.2022
Washington Post сообщила о гибели американца на Украине
Гражданин США Стивен Забельски погиб при участии в боевых действиях на Украине, пишет газета Washington Post, ссылаясь на некролог в местном издании его родного РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T03:31
2022-06-21T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
нью-йорк (город)
государственный департамент сша
красный крест
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Гражданин США Стивен Забельски погиб при участии в боевых действиях на Украине, пишет газета Washington Post, ссылаясь на некролог в местном издании его родного города.Согласно этим данным, некролог был написан родственниками погибшего, а информацию о смерти американца подтвердил Госдепартамент. "Таким образом, он стал по меньшей мере вторым американским гражданином, погибшим на этой войне", — отмечает Washington Post.По сведениям газеты, первым погибшим американцем на Украине стал Вилли Джозеф Кэнсел. О его смерти стало известно в начале июня, пишет WP.Издание уточняет, что 52-летний Забельски был выходцем из штата Нью-Йорк. Он погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. Дома у мужчины остались жена и пятеро приемных детей.Источник газеты в Госдепартаменте сообщил, что после случившегося ведомство связалось с семьей погибшего и предоставило "всю необходимую консульскую помощь". Собеседник отказался раскрыть более подробные данные по этому делу "из уважения к семье в это тяжелое время".Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными России. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html
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украина
россия
нью-йорк (город)
сша
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в мире, владимир путин, украина, россия, нью-йорк (город), государственный департамент сша, красный крест, сша, вашингтон
03:31 21.06.2022 (обновлено: 10:41 21.06.2022)
 
Washington Post сообщила о гибели американца на Украине

Washington Post: американец Забельски погиб при участии в боевых действиях на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Гражданин США Стивен Забельски погиб при участии в боевых действиях на Украине, пишет газета Washington Post, ссылаясь на некролог в местном издании его родного города.
Согласно этим данным, некролог был написан родственниками погибшего, а информацию о смерти американца подтвердил Госдепартамент. "Таким образом, он стал по меньшей мере вторым американским гражданином, погибшим на этой войне", — отмечает Washington Post.
По сведениям газеты, первым погибшим американцем на Украине стал Вилли Джозеф Кэнсел. О его смерти стало известно в начале июня, пишет WP.
Издание уточняет, что 52-летний Забельски был выходцем из штата Нью-Йорк. Он погиб во время боевых действий под селом Дорожнянка 15 мая. Дома у мужчины остались жена и пятеро приемных детей.
Источник газеты в Госдепартаменте сообщил, что после случившегося ведомство связалось с семьей погибшего и предоставило "всю необходимую консульскую помощь". Собеседник отказался раскрыть более подробные данные по этому делу "из уважения к семье в это тяжелое время".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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