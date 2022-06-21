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Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя с украинским спецназом - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/naemnik-1796907328.html
Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя с украинским спецназом
Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя с украинским спецназом - РИА Новости, 21.06.2022
Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя с украинским спецназом
Американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, рассказал о регулярных случаях дружественного огня в украинской армии, назвав такое положение дел "дурдомом" и... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T02:32
2022-06-21T02:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
сша
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, рассказал о регулярных случаях дружественного огня в украинской армии, назвав такое положение дел "дурдомом" и "цирком". Переписку с ним опубликовал в Twitter журналист Сет Харп.По словам боевика, он побывал во многих местах боевых действий на Украине и сделал неутешительные для Киева выводы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, киев, сша
02:32 21.06.2022
 
Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя с украинским спецназом

Наемник из США назвал ВСУ цирком уродов после двухчасового боя с украинским спецназом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный возле Харькова
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный возле Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, рассказал о регулярных случаях дружественного огня в украинской армии, назвав такое положение дел "дурдомом" и "цирком". Переписку с ним опубликовал в Twitter журналист Сет Харп.

"Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <...> (имя скрыто. — Прим. ред.), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать", — написал наемник.

По словам боевика, он побывал во многих местах боевых действий на Украине и сделал неутешительные для Киева выводы.

"Могу сказать, что украинцам ничего не светит, если они собираются и дальше воевать точно так же", — заявил наемник.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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