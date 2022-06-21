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Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя с украинским спецназом
Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя с украинским спецназом - РИА Новости, 21.06.2022
Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя с украинским спецназом
Американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, рассказал о регулярных случаях дружественного огня в украинской армии, назвав такое положение дел "дурдомом" и... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T02:32
2022-06-21T02:32
2022-06-21T02:32
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, рассказал о регулярных случаях дружественного огня в украинской армии, назвав такое положение дел "дурдомом" и "цирком". Переписку с ним опубликовал в Twitter журналист Сет Харп.По словам боевика, он побывал во многих местах боевых действий на Украине и сделал неутешительные для Киева выводы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, россия, киев, сша
Наемник из США назвал ВСУ "цирком уродов" после боя с украинским спецназом
Наемник из США назвал ВСУ цирком уродов после двухчасового боя с украинским спецназом