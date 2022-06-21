https://ria.ru/20220621/nadrugatelstvo-1797029608.html

В Москве тренера секции обвинили в надругательствах над ребенком

В Москве тренера секции обвинили в надругательствах над ребенком - РИА Новости, 21.06.2022

В Москве тренера секции обвинили в надругательствах над ребенком

Тренер секции по борьбе из Люблино обвиняется в надругательствах над ребенком, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:32

2022-06-21T14:32

2022-06-21T14:32

россия

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тренер секции по борьбе из Люблино обвиняется в надругательствах над ребенком, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", - сказала она.По данным следствия, в июне 2022 года в помещении спортивной секции по борьбе в Люблино тренер систематически совершал надругательства над ребенком. Отмечается, что тот рассказал о произошедшем родителям, которые обратились к правоохранителям."В ходе допроса мужчина признал свою вину, ему предъявлено обвинение. Также следствие намерено проверить тренера на совершение аналогичных преступлений", - добавила Иванова.Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины 1969 года рождения.

https://ria.ru/20220601/reestr-1792229209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)