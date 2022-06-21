https://ria.ru/20220621/nadrugatelstvo-1797029608.html
В Москве тренера секции обвинили в надругательствах над ребенком
В Москве тренера секции обвинили в надругательствах над ребенком - РИА Новости, 21.06.2022
В Москве тренера секции обвинили в надругательствах над ребенком
Тренер секции по борьбе из Люблино обвиняется в надругательствах над ребенком, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:32
2022-06-21T14:32
2022-06-21T14:32
россия
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тренер секции по борьбе из Люблино обвиняется в надругательствах над ребенком, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", - сказала она.По данным следствия, в июне 2022 года в помещении спортивной секции по борьбе в Люблино тренер систематически совершал надругательства над ребенком. Отмечается, что тот рассказал о произошедшем родителям, которые обратились к правоохранителям."В ходе допроса мужчина признал свою вину, ему предъявлено обвинение. Также следствие намерено проверить тренера на совершение аналогичных преступлений", - добавила Иванова.Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины 1969 года рождения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
В Москве тренера секции обвинили в надругательствах над ребенком
Тренера секции по борьбе из Люблино обвинили в надругательствах над ребенком
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Тренер секции по борьбе из Люблино обвиняется в надругательствах над ребенком, сообщила
журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления... "иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", - сказала она.
По данным следствия, в июне 2022 года в помещении спортивной секции по борьбе в Люблино тренер систематически совершал надругательства над ребенком. Отмечается, что тот рассказал о произошедшем родителям, которые обратились к правоохранителям.
"В ходе допроса мужчина признал свою вину, ему предъявлено обвинение. Также следствие намерено проверить тренера на совершение аналогичных преступлений", - добавила Иванова.
Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины 1969 года рождения.