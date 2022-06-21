https://ria.ru/20220621/muzey-1797172189.html
В Москве закрыли Музей Моды, его коллекцию передали Музею Москвы
В Москве закрыли Музей Моды, его коллекцию передали Музею Москвы - РИА Новости, 21.06.2022
В Москве закрыли Музей Моды, его коллекцию передали Музею Москвы
Музей Моды, базировавшийся в Гостином дворе в Москве, закрыт, коллекция передана Музею Москвы, а вместо этой институции будет создана новая - Дом Мод,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T22:22
2022-06-21T22:22
2022-06-21T22:22
россия
музей москвы
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Музей Моды, базировавшийся в Гостином дворе в Москве, закрыт, коллекция передана Музею Москвы, а вместо этой институции будет создана новая - Дом Мод, рассказала РИА Новости экс-директор Музея Моды, фэшн-эксперт Ольга Михайловская.На вопрос о том, почему было принято решение закрыть музей, Михайловская ответила, что он "не мог существовать, поскольку коллекция была недостаточной для того, чтобы зваться коллекцией Музея Моды". "Там не было крупных имен, в этой коллекции не было ни какой-то специфической ценности с точки зрения моды, ни художественной ценности… Но для музея, который не специализируется на моде, эта коллекция интересна", - объяснила собеседница агентства.Кроме того, Михайловская призналась, что в настоящее время не видит перспектив для создания именно музея моды в России - на данном этапе, считает она, его быть не может, поскольку его "не из чего делать". "Может быть, музей народного костюма, это все - да. А музей моды, я не представляю себе, из чего его делать", - объяснила она.По словам Михайловской, музей не исчез совсем - хотя коллекция отдана, сама структура осталась, и теперь будет набираться новый коллектив."Это будет называться "Дом Мод", где будут библиотека и магазин. Мы также будем делать выставки из всего, что вообще есть в мире, а также проекты с молодыми дизайнерами… Это будет все, что связано с модой во всех ее проявлениях", - добавила она.Учреждение уже в процессе запуска, но ожидается, что базироваться оно будет уже не в Гостином дворе. "Это пока все, что могу сказать", - резюмировала она.
https://ria.ru/20220621/pushkinskiy-1797090542.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, музей москвы
В Москве закрыли Музей Моды, его коллекцию передали Музею Москвы
В Москве в Гостином дворе закрыли Музей Моды, его коллекцию передали Музею Москвы
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Музей Моды, базировавшийся в Гостином дворе в Москве, закрыт, коллекция передана Музею Москвы, а вместо этой институции будет создана новая - Дом Мод, рассказала РИА Новости экс-директор Музея Моды, фэшн-эксперт Ольга Михайловская.
"В пятницу уже это (закрытие музея - ред.) окончательно было оформлено официально. Коллекция передана Музею Москвы. Надо сказать, Музей Москвы с удовольствием ее взял, и мы теперь будем дружить и пытаться делать что-то совместное", - сказала она.
На вопрос о том, почему было принято решение закрыть музей, Михайловская ответила, что он "не мог существовать, поскольку коллекция была недостаточной для того, чтобы зваться коллекцией Музея Моды". "Там не было крупных имен, в этой коллекции не было ни какой-то специфической ценности с точки зрения моды, ни художественной ценности… Но для музея, который не специализируется на моде, эта коллекция интересна", - объяснила собеседница агентства.
Кроме того, Михайловская призналась, что в настоящее время не видит перспектив для создания именно музея моды в России - на данном этапе, считает она, его быть не может, поскольку его "не из чего делать". "Может быть, музей народного костюма, это все - да. А музей моды, я не представляю себе, из чего его делать", - объяснила она.
По словам Михайловской, музей не исчез совсем - хотя коллекция отдана, сама структура осталась, и теперь будет набираться новый коллектив.
"Это будет называться "Дом Мод", где будут библиотека и магазин. Мы также будем делать выставки из всего, что вообще есть в мире, а также проекты с молодыми дизайнерами… Это будет все, что связано с модой во всех ее проявлениях", - добавила она.
Учреждение уже в процессе запуска, но ожидается, что базироваться оно будет уже не в Гостином дворе. "Это пока все, что могу сказать", - резюмировала она.