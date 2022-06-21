https://ria.ru/20220621/muzey-1797172189.html

В Москве закрыли Музей Моды, его коллекцию передали Музею Москвы

В Москве закрыли Музей Моды, его коллекцию передали Музею Москвы - РИА Новости, 21.06.2022

В Москве закрыли Музей Моды, его коллекцию передали Музею Москвы

Музей Моды, базировавшийся в Гостином дворе в Москве, закрыт, коллекция передана Музею Москвы, а вместо этой институции будет создана новая - Дом Мод,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T22:22

2022-06-21T22:22

2022-06-21T22:22

россия

музей москвы

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Музей Моды, базировавшийся в Гостином дворе в Москве, закрыт, коллекция передана Музею Москвы, а вместо этой институции будет создана новая - Дом Мод, рассказала РИА Новости экс-директор Музея Моды, фэшн-эксперт Ольга Михайловская.На вопрос о том, почему было принято решение закрыть музей, Михайловская ответила, что он "не мог существовать, поскольку коллекция была недостаточной для того, чтобы зваться коллекцией Музея Моды". "Там не было крупных имен, в этой коллекции не было ни какой-то специфической ценности с точки зрения моды, ни художественной ценности… Но для музея, который не специализируется на моде, эта коллекция интересна", - объяснила собеседница агентства.Кроме того, Михайловская призналась, что в настоящее время не видит перспектив для создания именно музея моды в России - на данном этапе, считает она, его быть не может, поскольку его "не из чего делать". "Может быть, музей народного костюма, это все - да. А музей моды, я не представляю себе, из чего его делать", - объяснила она.По словам Михайловской, музей не исчез совсем - хотя коллекция отдана, сама структура осталась, и теперь будет набираться новый коллектив."Это будет называться "Дом Мод", где будут библиотека и магазин. Мы также будем делать выставки из всего, что вообще есть в мире, а также проекты с молодыми дизайнерами… Это будет все, что связано с модой во всех ее проявлениях", - добавила она.Учреждение уже в процессе запуска, но ожидается, что базироваться оно будет уже не в Гостином дворе. "Это пока все, что могу сказать", - резюмировала она.

https://ria.ru/20220621/pushkinskiy-1797090542.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, музей москвы