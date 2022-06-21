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В Кремле прокомментировали продажу Муратовым на аукционе нобелевской медали - РИА Новости, 21.06.2022
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В Кремле прокомментировали продажу Муратовым на аукционе нобелевской медали
В Кремле прокомментировали продажу Муратовым на аукционе нобелевской медали - РИА Новости, 21.06.2022
В Кремле прокомментировали продажу Муратовым на аукционе нобелевской медали
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продаже Дмитрием Муратовым на аукционе Нобелевской медали для помощи беженцам, подчеркнул, что любой... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:08
2022-06-21T13:20
россия
дмитрий муратов
украина
дмитрий песков
в мире
нобелевская премия
беженцы
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продаже Дмитрием Муратовым на аукционе Нобелевской медали для помощи беженцам, подчеркнул, что любой вклад в это может только приветствоваться."Вы знаете, что очень много людей помогают - я могу говорить в данном случае только за Россию - очень много людей помогают беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России. Их становится больше и больше. И действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что "все-таки речь идет об очень многих людях и о таком едином народном порыве".Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал медаль Нобелевской премии мира, заявив о намерении направить средства направить в международный чрезвычайный фонд помощи при ООН "ЮНИСЕФ" на программы помощи мирным жителям Украины. Медаль Муратова ушла с молотка на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов.Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса в 2021 году в Осло получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира. О намерении выставить медаль на аукцион Муратов объявил в марте.
https://ria.ru/20220321/nobelevka-1779233612.html
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россия, дмитрий муратов, украина, дмитрий песков, в мире, нобелевская премия, беженцы
13:08 21.06.2022 (обновлено: 13:20 21.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали продажу Муратовым на аукционе нобелевской медали

Песков приветствовал продажу Муратовым на аукционе нобелевской медали для помощи беженцам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продаже Дмитрием Муратовым на аукционе Нобелевской медали для помощи беженцам, подчеркнул, что любой вклад в это может только приветствоваться.
"Вы знаете, что очень много людей помогают - я могу говорить в данном случае только за Россию - очень много людей помогают беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России. Их становится больше и больше. И действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться", - сказал Песков журналистам.
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Он добавил, что "все-таки речь идет об очень многих людях и о таком едином народном порыве".
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал медаль Нобелевской премии мира, заявив о намерении направить средства направить в международный чрезвычайный фонд помощи при ООН "ЮНИСЕФ" на программы помощи мирным жителям Украины. Медаль Муратова ушла с молотка на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов.
Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса в 2021 году в Осло получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира. О намерении выставить медаль на аукцион Муратов объявил в марте.
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РоссияДмитрий МуратовУкраинаДмитрий ПесковВ миреНобелевская премияБеженцы
 
 
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