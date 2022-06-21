13:08 21.06.2022 (обновлено: 13:20 21.06.2022)
В Кремле прокомментировали продажу Муратовым на аукционе нобелевской медали
Песков приветствовал продажу Муратовым на аукционе нобелевской медали для помощи беженцам
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о продаже Дмитрием Муратовым на аукционе Нобелевской медали для помощи беженцам, подчеркнул, что любой вклад в это может только приветствоваться.
"Вы знаете, что очень много людей помогают - я могу говорить в данном случае только за Россию - очень много людей помогают беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России. Их становится больше и больше. И действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что "все-таки речь идет об очень многих людях и о таком едином народном порыве".
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал медаль Нобелевской премии мира, заявив о намерении направить средства направить в международный чрезвычайный фонд помощи при ООН "ЮНИСЕФ" на программы помощи мирным жителям Украины. Медаль Муратова ушла с молотка на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов.
Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса в 2021 году в Осло получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира. О намерении выставить медаль на аукцион Муратов объявил в марте.