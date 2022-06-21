https://ria.ru/20220621/moskva-1796979347.html

Заменено 16 швов на мостовых сооружениях и вылетных магистралях Москвы

Заменено 16 швов на мостовых сооружениях и вылетных магистралях Москвы - РИА Новости, 21.06.2022

Заменено 16 швов на мостовых сооружениях и вылетных магистралях Москвы

Заменено 16 деформационных швов на мостовых сооружениях на МКАД и вылетных магистралях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:25

2022-06-21T12:25

2022-06-21T12:25

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Заменено 16 деформационных швов на мостовых сооружениях на МКАД и вылетных магистралях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Заменили деформационные швы на 16 мостовых сооружениях, в том числе на МКАД и вылетных магистралях", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства пояснили, что эти работы позволят повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения."Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около 7 тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Сообщается, что специалисты комплекса городского хозяйства разбирают конструкции старых деформационных швов и устанавливают новые, после чего проводят армирование и бетонирование переходных зон.

https://ria.ru/20220621/blagoustroystvo-1796917845.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы