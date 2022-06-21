Рейтинг@Mail.ru
Заменено 16 швов на мостовых сооружениях и вылетных магистралях Москвы - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220621/moskva-1796979347.html
Заменено 16 швов на мостовых сооружениях и вылетных магистралях Москвы
Заменено 16 швов на мостовых сооружениях и вылетных магистралях Москвы - РИА Новости, 21.06.2022
Заменено 16 швов на мостовых сооружениях и вылетных магистралях Москвы
Заменено 16 деформационных швов на мостовых сооружениях на МКАД и вылетных магистралях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:25
2022-06-21T12:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_11fa0231aaa374816b9323335102bbf8.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Заменено 16 деформационных швов на мостовых сооружениях на МКАД и вылетных магистралях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Заменили деформационные швы на 16 мостовых сооружениях, в том числе на МКАД и вылетных магистралях", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства пояснили, что эти работы позволят повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения."Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около 7 тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Сообщается, что специалисты комплекса городского хозяйства разбирают конструкции старых деформационных швов и устанавливают новые, после чего проводят армирование и бетонирование переходных зон.
https://ria.ru/20220621/blagoustroystvo-1796917845.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_55618d8f63b278dec791194eeec898fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
12:25 21.06.2022
 

Заменено 16 швов на мостовых сооружениях и вылетных магистралях Москвы

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Заменено 16 деформационных швов на мостовых сооружениях на МКАД и вылетных магистралях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Заменили деформационные швы на 16 мостовых сооружениях, в том числе на МКАД и вылетных магистралях", - сказано в сообщении.
Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции Славянский бульвар линии МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
07:11Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве начали благоустройство территории около ТПУ "Славянский бульвар"
В комплексе городского хозяйства пояснили, что эти работы позволят повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.
"Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около 7 тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Сообщается, что специалисты комплекса городского хозяйства разбирают конструкции старых деформационных швов и устанавливают новые, после чего проводят армирование и бетонирование переходных зон.
"Деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. Металлические конструкции теряют первоначальную форму, в результате на полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", – пояснил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала