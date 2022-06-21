https://ria.ru/20220621/moskva-1796979347.html
Заменено 16 швов на мостовых сооружениях и вылетных магистралях Москвы
Заменено 16 швов на мостовых сооружениях и вылетных магистралях Москвы - РИА Новости, 21.06.2022
Заменено 16 швов на мостовых сооружениях и вылетных магистралях Москвы
Заменено 16 деформационных швов на мостовых сооружениях на МКАД и вылетных магистралях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:25
2022-06-21T12:25
2022-06-21T12:25
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петр бирюков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Заменено 16 деформационных швов на мостовых сооружениях на МКАД и вылетных магистралях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Заменили деформационные швы на 16 мостовых сооружениях, в том числе на МКАД и вылетных магистралях", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства пояснили, что эти работы позволят повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения."Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около 7 тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Сообщается, что специалисты комплекса городского хозяйства разбирают конструкции старых деформационных швов и устанавливают новые, после чего проводят армирование и бетонирование переходных зон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Заменено 16 деформационных швов на мостовых сооружениях на МКАД и вылетных магистралях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Заменили деформационные швы на 16 мостовых сооружениях, в том числе на МКАД и вылетных магистралях", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства пояснили, что эти работы позволят повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.
"Замена конструкций деформационных швов выполняется в рамках содержания и ремонта инженерных сооружений, работы проводятся в теплое время года, всегда с перекрытием только одной полосы движения. В этом году планируем заменить около 7 тысяч погонных метров деформационных швов на 64 объектах", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова
.
Сообщается, что специалисты комплекса городского хозяйства разбирают конструкции старых деформационных швов и устанавливают новые, после чего проводят армирование и бетонирование переходных зон.
"Деформационные швы разрушаются из-за интенсивного дорожного движения и климатических факторов. Металлические конструкции теряют первоначальную форму, в результате на полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар", – пояснил Бирюков.