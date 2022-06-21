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Муфтий назвал Москву примером города, где комфортно верующим всех конфессий
Муфтий назвал Москву примером города, где комфортно верующим всех конфессий - РИА Новости, 21.06.2022
Муфтий назвал Москву примером города, где комфортно верующим всех конфессий
Люди разной национальности и вероисповедания могут сейчас комфортно проживать в Москве, заявил во вторник глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР)... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:38
2022-06-21T11:38
2022-06-21T11:40
религия
религия
россия
москва
альбир крганов
сергей собянин
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Люди разной национальности и вероисповедания могут сейчас комфортно проживать в Москве, заявил во вторник глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов."Современная Москва – это образцовый пример гармоничного сочетания динамично развивающегося мегаполиса и комфортного города для проживания людей различной национальности и вероисповедания", - говорится в поздравлении Крганова с днем рождения мэру Москвы Сергею Собянину, опубликованном во вторник на сайте ДСМР.Он отметил, что с именем мэра связаны "большие успехи в устойчивом развитии нашей столицы в современных условиях". "Мы высоко ценим наше партнерское сотрудничество в рамках постоянно развивающихся государственно-религиозных отношений. Общение с вами – как личное, так и деловое – всегда заполнено глубиной и интересными выводами. Благодарим за то, что не проходите мимо наших вопросов и всегда находите возможность оказать помощь в их решении", - подчеркнул Крганов.Муфтий пожелал Собянину "долгих и плодотворных лет жизни в добром здравии, мудрости, энергии, бодрости духа и прекрасного настроения". "Пусть Всевышний хранит вас в добром здравии и воздаст вам за добрые деяния", - заключил он.
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религия, россия, москва, альбир крганов, сергей собянин
11:38 21.06.2022 (обновлено: 11:40 21.06.2022)
Муфтий назвал Москву примером города, где комфортно верующим всех конфессий
Муфтий Крганов: Москва стала примером города, где комфортно жить верующим разных конфессий
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Люди разной национальности и вероисповедания могут сейчас комфортно проживать в Москве, заявил во вторник глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
"Современная Москва
– это образцовый пример гармоничного сочетания динамично развивающегося мегаполиса и комфортного города для проживания людей различной национальности и вероисповедания", - говорится в поздравлении Крганова с днем рождения мэру Москвы Сергею Собянину
, опубликованном во вторник на сайте ДСМР.
Он отметил, что с именем мэра связаны "большие успехи в устойчивом развитии нашей столицы в современных условиях". "Мы высоко ценим наше партнерское сотрудничество в рамках постоянно развивающихся государственно-религиозных отношений. Общение с вами – как личное, так и деловое – всегда заполнено глубиной и интересными выводами. Благодарим за то, что не проходите мимо наших вопросов и всегда находите возможность оказать помощь в их решении", - подчеркнул Крганов.
Муфтий пожелал Собянину "долгих и плодотворных лет жизни в добром здравии, мудрости, энергии, бодрости духа и прекрасного настроения". "Пусть Всевышний хранит вас в добром здравии и воздаст вам за добрые деяния", - заключил он.