https://ria.ru/20220621/moskva-1796963989.html

Муфтий назвал Москву примером города, где комфортно верующим всех конфессий

Муфтий назвал Москву примером города, где комфортно верующим всех конфессий - РИА Новости, 21.06.2022

Муфтий назвал Москву примером города, где комфортно верующим всех конфессий

Люди разной национальности и вероисповедания могут сейчас комфортно проживать в Москве, заявил во вторник глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР)... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:38

2022-06-21T11:38

2022-06-21T11:40

религия

религия

россия

москва

альбир крганов

сергей собянин

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Люди разной национальности и вероисповедания могут сейчас комфортно проживать в Москве, заявил во вторник глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов."Современная Москва – это образцовый пример гармоничного сочетания динамично развивающегося мегаполиса и комфортного города для проживания людей различной национальности и вероисповедания", - говорится в поздравлении Крганова с днем рождения мэру Москвы Сергею Собянину, опубликованном во вторник на сайте ДСМР.Он отметил, что с именем мэра связаны "большие успехи в устойчивом развитии нашей столицы в современных условиях". "Мы высоко ценим наше партнерское сотрудничество в рамках постоянно развивающихся государственно-религиозных отношений. Общение с вами – как личное, так и деловое – всегда заполнено глубиной и интересными выводами. Благодарим за то, что не проходите мимо наших вопросов и всегда находите возможность оказать помощь в их решении", - подчеркнул Крганов.Муфтий пожелал Собянину "долгих и плодотворных лет жизни в добром здравии, мудрости, энергии, бодрости духа и прекрасного настроения". "Пусть Всевышний хранит вас в добром здравии и воздаст вам за добрые деяния", - заключил он.

https://ria.ru/20210914/religii-1749918448.html

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религия, россия, москва, альбир крганов, сергей собянин