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Около 30 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в ЛНР и ДНР за сутки

Около 30 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в ЛНР и ДНР за сутки - РИА Новости, 21.06.2022

Около 30 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в ЛНР и ДНР за сутки

Около 30 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено в ЛНР и ДНР, только за сегодня - 223, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T22:54

2022-06-21T22:54

2022-06-21T22:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

украина

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Около 30 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено в ЛНР и ДНР, только за сегодня - 223, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3 474,8 гектара территорий (в том числе за сутки – 24,72 гектара), 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километра дорог. Обнаружен и обезврежен 28 921 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 223", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

луганская народная республика

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина